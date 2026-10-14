Borsa İstanbul'da 14 Ekim 2026 Çarşamba günü yatırımcıların odağında yurt içi ve küresel piyasalardan gelecek gelişmeler bulunuyor. BIST 100 endeksinde güne yatay başlangıç yapılması beklenirken ABD'de açıklanacak enflasyon verisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın para politikasına ilişkin mesajları ve fon tasfiye sürecindeki gelişmeler piyasaların gündeminde yer alıyor.

TCMB BAŞKANI KARAHAN'DAN SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde sapması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını açıkladı.

Karahan ayrıca enerji fiyatlarının yüksek seviyelerde bulunmasına rağmen çekirdek enflasyonda yavaşlama yaşandığını belirtti.

Merkez Bankasının enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeleri, önümüzdeki dönemde alınabilecek para politikası kararları açısından takip ediliyor.

FTSE RUSSELL'DAN TÜRK HİSSELERİNE İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

CNBC-e'de yer alan habere göre FTSE Russell, Türk hisse senetlerine yönelik serbest dolaşım uygulaması ve endeks güncellemelerine ilişkin yeni bilgileri Aralık 2026 endeks gözden geçirmesi öncesinde kamuoyuyla paylaşacak.

Söz konusu gelişme, uluslararası endekslerde yer alan Türk şirketleri ve bu endeksleri takip eden yatırım fonlarının portföy tercihleri açısından önem taşıyor.

FON TASFİYE SÜRECİNDE 65 FON İÇİN YENİ ÖDEME HEDEFİ

İletişim Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde bulunan kanun teklifinin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecindeki diğer 65 fona ait ara ödemelerin de ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Fon tasfiye sürecine ilişkin yasal düzenleme ve yatırımcılara yapılacak ödemeler, sermaye piyasalarının gündemindeki önemli başlıklar arasında bulunuyor.

TRUMP'TAN GRÖNLAND VE ORTA DOĞU AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'da büyük ölçekli petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetlerinin başlamak üzere olduğunu açıkladı.

Trump, Grönland'ın hem ABD'nin hem de Avrupa'nın savunma ve saldırı kapasitesi açısından eşsiz bir stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

ABD Başkanı ayrıca Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırmasına tepki gösterdi.

Trump, söz konusu gelişmelere ilişkin "Seçimlerden sonra orada olacağım ve bunu asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve enerji arzına ilişkin riskler, küresel petrol fiyatları açısından takip ediliyor.

HALK TV'YE KAYYIM ATANDI

Yurt içi gündemde Halk TV'ye kayyım atanması da yer aldı. Gelişmeye ilişkin aktarılan bilgilere göre 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 11 kişi gözaltına alındı.

IMF'DEN ARTAN BORÇLANMA MALİYETLERİNE İLİŞKİN UYARI

Uluslararası Para Fonu (IMF), yüksek borçluluk döneminde artan borçlanma maliyetlerinin kamu maliyesi üzerindeki baskıyı artırdığını bildirdi.

IMF, bu ortamda güvenilir mali konsolidasyon adımlarının daha acil hale geldiğini vurguladı.

Küresel borçluluk ve finansman maliyetlerine ilişkin gelişmeler, özellikle gelişmekte olan ülke piyasaları açısından önem taşıyor.

FED YETKİLİSİNDEN 2026 VE 2027 İÇİN FAİZ MESAJI

New York Fed Başkanı John Williams, 2026 yılında bir faiz artışının daha uygun olabileceğini, ancak 2027 yılında ilave faiz artışına ihtiyaç duyulmayabileceğini belirtti.

Williams'ın açıklamaları, Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin beklentiler açısından takip ediliyor.

MICROSOFT'TAN 130 MİLYAR DOLARI AŞAN YENİ TAAHHÜT

ABD'li teknoloji devi Microsoft, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlarını hızlandırmaya devam ediyor.

Şirket, son çeyrekte 130 milyar doların üzerinde yeni veri merkezi kira taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

Bu gelişmeyle birlikte Microsoft'un toplam veri merkezi kiralama taahhütleri 329 milyar dolara yükseldi.

Yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlar, küresel teknoloji şirketlerinin sermaye harcamaları ve finansal performansları açısından takip ediliyor.

BUGÜN HANGİ EKONOMİK VERİLER AÇIKLANACAK?

14 Ekim 2026 Çarşamba günü küresel piyasaların odağında ABD'de açıklanacak TÜFE verisi bulunuyor.

ABD enflasyon verisinin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri etkilemesi beklenirken açıklanacak rakamların dolar, altın, tahvil ve hisse senedi piyasalarında fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan 12-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek IMF toplantıları da küresel ekonomi gündeminde bulunuyor.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÖZLER KREDİ NOTU RAPORLARINDA

Türkiye'ye ilişkin ekonomik takvimde önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler takip edilecek.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye raporunu 16 Ekim'de yayımlaması bekleniyor.

Aynı gün yurt içinde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi açıklanacak.

Scorpe Ratings'in ise Türkiye raporunu 23 Ekim'de yayımlaması öngörülüyor.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek ara seçimler de küresel piyasaların takip edeceği siyasi gelişmeler arasında yer alıyor.

Borsa İstanbul'da ise günün başlangıcında BIST 100 endeksinde yatay açılış beklentisi öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 13 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimlerde öne çıkan gelişmeler şöyle;

A1CAP – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi, Genel Kurul’da da onaylandı.

ALKLC – S.S. Mega Center tarafından 484.261 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

AZTEK – Pay geri alım programının başlatılmasına ve pay geri alımı için 250 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

ARZUM – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BB(tr)’den BB-(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

AGROT – Hünnap markası kapsamındaki ticari iş birliğinin sona erdiği, alacakların tahsiline ilişkin süreçlerin devam ettiği açıklandı.

BTCIM – Yade Arcan tarafından 384.852 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BULGS – Şirketin, BRMEN’e yaptığı girişim sermayesi yatırımından çıkış yapılması amacıyla, 1.700.000 adet Borsa’da işlem gören nitelikteki payın Borsa’da satışa konu edilmesine karar verildiği açıklandı .

BULGS – Şirketimizin ana ortakları, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve çalışanları hakkında herhangi bir tedbir kararı bulunmadığı açıklandı.

BETAE – Şirketin, 2,6 milyon euro bedelli iş aldığı açıklandı.

CRFSA – Yeni Mağazacılık tarafından şirkete 4,9 milyar TL tutarında sermaye avansı aktarıldığı açıklandı

CELHA – Erhan Burak Aydın tarafından 2.250.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

CVKMD – Şirketin %96,21 bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’in halka arzı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

DOAS – Şirket ve şirketin bağlı ortaklığı Doğuş Oto Pazarlama'nın iş ortaklığı Tüvtürk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları'nın %33,333 oranındaki paylarının tamamının satışına ilişkin görüşmelere başlandığı açıklandı.

DOAS – Şirket ve şirketin bağlı ortaklığı Doğuş Oto Pazarlama'nın iş ortaklığı Tüvtürk Güney Taşıt Muayene İstasyonları'nın %33,333 oranındaki paylarının tamamının satışına ilişkin görüşmelere başlandığı açıklandı.

ENDAE – Deniz Özpamir tarafından 300.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

FONET – Batman İl Sağlık Müdürlüğü ile 137,7 milyon TL tutarında Hizmet Alımı sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

FZLGY – İstanbul Arnavutköy’deki 19.523 m²’lik Özel Endüstri Bölgesi’nde bulunan taşınmaz üzerinde proje geliştirilmesi amacıyla arsa sahipleri ile görüşmelere başlandığı açıklandı.

GZNMI – 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun geri çekildiği açıklandı.

INFO – Bursa İrtibat Bürosu, Etiler Şubesi, Maslak Şubesi ve Söğütözü Şubesinin kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

ISFIN – 91 gün vadeli 205 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ISFIN – 364 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

KAREL – 182 gün vadeli 255 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

LYDHO & LYDYE & UFUK – Şirket ile şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve çalışanlarının mal varlıkları üzerinde herhangi bir tedbir kararı bulunmadığı açıklandı.

METEN – Şirketin, Bakanlık tarafından düzenlenen YEKA RES yarışmalarına (1.500 MWe) başvuru yaptığı açıklandı.

ORGE – Şirketin, devam eden işleri arasında yer alan Bodrum Hillside Hotel Projesi'nde 649,3 milyon TL tutarındaki sözleşme büyüklüğünün 719,3 milyon TL’ye ulaştığı açıklandı.

OSMEN – Lara Tatlısu tarafından 1.999.999 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

PGSUS – Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %15 artışla 1,6 milyona, yolcu doluluk oranı 1,3 puan artışla %94’e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %2 artışla 2,67 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,5 puan azalışla %85,2’ye geriledi. Toplam yolcu sayısı %7 artışla 4,27 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 0,4 puan azalışla %88,3’e geriledi.

PGSUS – Ocak – Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %13 artışla 12,97 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 2,2 puan azalışla %89,5’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı yatay kalırken (20,45 milyon), yolcu doluluk oranı 1,3 puan azalışla %83,8’e geriledi. Toplam yolcu sayısı %5 artışla 33,43 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,4 puan azalışla %86’ya geriledi.

PAHOL – Şirket bağlı ortaklığı Windrogen Enerji’nin Edirne’deki RES projesinin finansman aşamasının tamamlandığı, yatırımın finansmanı kapsamında bir bankadan 40 milyon euro finansman sağlandığı açıklandı.

PASEU – Suudi Arabistan merkezli bir meşrubat firmasının, Körfez bölgesinden denizyoluyla Türkiye'ye ulaştırılan ürünlerinin Türkiye'deki farklı limanlardan teslim alınarak demiryolu ile Kazakistan'a taşınması işi için şirkette anlaştığı açıklandı.

TAVHL – 2026 yılında hizmet verilen yolcu sayısının 2025 yılına göre %3 arttığı açıklandı.

VAKBN – ING Almanya'dan 10 yıl vadeli 200 milyon euro tutarında yeni bir kaynak sağlandığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

HEKTS – Tahsisli sermaye artırımının pay başına 3,39 TL fiyattan Oyak Genel Müdürlüğüne satışının bugün gerçekleşeceği açıklandı.

LILAK – Şirket sermayesinin 590 milyon TL’den %200 oranında bedelsiz olarak 1,2 milyar TL artışla 1,8 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat GUBRF 4,4910 3,8174 %1,11 14.10.2026 406,00 401,51 EBEBK 0,6250 0,5313 %0,76 15.10.2026 - - ASTOR 2,1911 1,8625 %1,12 15.10.2026 - -

PAY ALIM SATIMLAR

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin paylarında gerçekleştirilen alım ve satım işlemlerine ilişkin 13 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlerde öne çıkan gelişmeler şöyle;

AAGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 170.000 adet pay 8,55 – 8,69 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 926.704 adet pay 47,48 – 48,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKFGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.700.000 adet pay 2,40 – 2,45 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKHAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 29,34 – 30,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 5,35 TL fiyattan geri alındı.

BAHKM – Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bahadır tarafından 146,00 – 150,80 TL fiyat aralığından 661.541 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %65,84’e yükseldi.

BURVA – Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Gümüş tarafından 501,00 – 528,00 TL fiyat aralığından 6.164 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %57,59’a yükseldi.

BIGTK – Re – Pie Yatırım Holding tarafından 51,50 – 58,75 TL fiyat aralığından 159.548 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,49’a geriledi.

CVKMD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.575.000 adet pay 13,19 – 13,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

CEMAS – Işıklar Holding tarafından 3,04 – 3,06 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,54’e yükseldi.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 13.497.827 adet pay 5,80 – 5,83 TL fiyat aralığından geri alındı.

DERHL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 750.000 adet pay 1,55 – 1,58 TL fiyat aralığından geri alındı.

DCTTR – Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet tarafından 3,41 – 3,43 TL fiyat aralığından 5.300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %78,01’e yükseldi.

DMSAS & SARKY – SARKY tarafından 6,49 – 6,50 TL fiyat aralığından 35.514 adet DMSAS payı alınırken, SARKY’ın DMSAS’taki payı %46,05’e yükseldi.

DUNYH – GMS Yatırım tarafından 22,08 – 26,96 TL fiyat aralığından 2.283.074 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,01’e geriledi.

ENTRA – IC İçtaş İnşaat tarafından 4,28 TL fiyattan 122.025.079 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,59’a yükseldi.

ERCB – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 965.200 adet pay 40,81 TL fiyattan geri alındı.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.881.237 adet pay 18,26 – 20,54 TL fiyat aralığından geri alındı.

EGEGY – Şirket paylarının geri alınası kapsamında 85.000 adet pay 16,79 TL fiyattan geri alındı.

FLAP – Gürkan Gençler tarafından 10,90 – 11,00 TL fiyat aralığından 81.464 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,21’e yükseldi.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 773.458 adet pay 4,83 – 4,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

GENTS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 189.602 adet pay 4,02 – 4,03 TL fiyat aralığından geri alındı.

GIPTA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7.000 adet pay 28,20 TL fiyattan geri alındı.

IZENR & IZMDC – IZMDC tarafından 3,50 TL fiyattan 36.000.000 adet IZENR payı alınırken, IZMDC’nin IZENR’deki payı %55,79’a yükseldi.

KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 348.080 adet pay 2,15 – 2,18 TL fiyat aralığından geri alındı.

KRDMD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 175.107 adet pay 43,44 – 43,66 TL fiyat aralığından geri alındı.

KZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 175.000 adet pay 18,63 – 18,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

KARTN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 104,85 TL fiyattan geri alındı.

KLRHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 118.000 adet pay 11,54 TL fiyattan geri alındı.

KLGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 253.000 adet pay 4,07 TL fiyattan geri alındı.

KPEKS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 51,60 – 52,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 8,15 – 8,17 TL fiyat aralığından geri alındı.

LXGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 89.562 adet pay 6,71 – 6,72 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 10,98 – 11,06 TL fiyat aralığından geri alındı.

MASFN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.727.000 adet pay 36,00 – 36,72 TL fiyat aralığından geri alındı.

MEYSU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 910.000 adet pay 7,98 – 8,13 TL fiyat aralığından geri alındı.

MHRGY & QUICK – QUICK tarafından 1,94 – 2,07 TL fiyat aralığından 2.203.048 adet MHRGYO payı alınırken, QUICK’in MHRGY’deki payı %65,31’e yükseldi.

MCARD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 58.247 adet pay 96,25 – 98,95 TL fiyat aralığından geri alındı.

METEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 928.599 adet pay 20,34 – 20,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 37,40 – 37,56 TL fiyat aralığından geri alındı.

NTHOL – Besim Tibuk tarafından 35,78 – 36,30 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %38,23’e yükseldi.

ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 260.000 adet pay 22,42 – 22,88 TL fiyat aralığından geri alındı.

ORZAX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 265.000 adet pay 67,80 – 69,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

OSMEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 120.000 adet pay 5,40 – 5,49 TL fiyat aralığından geri alındı.

OZKGY – Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık tarafından 11,95 – 11,98 TL fiyat aralığından 3.583.640 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %52,51’e yükseldi.

OYLUM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 226.281 adet pay 6,65 – 6,75 TL fiyat aralığından geri alındı.

PATEK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.500.000 adet pay 13,30 TL fiyattan geri alındı.

PAHOL – Fatih Erdoğan tarafından 1,02 – 1,04 TL fiyat aralığından 10.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %26,76’ya yükseldi.

PAHOL – Mehmet Erdoğan tarafından 1,04 TL fiyattan 10.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %26,81’e yükseldi.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.364 adet pay 30,41 TL fiyattan geri alındı.

RUZYE – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nurettin Çevik tarafından 3,96 – 4,28 TL fiyat aralığından 7.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %28,36’ya geriledi.

SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 19,92 – 19,99 TL fiyat aralığından geri alındı.

SVGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 2,76 – 2,84 TL fiyat aralığından geri alındı.

SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 742.111 adet pay 7,66 – 8,02 TL fiyat aralığından geri alındı.

TABGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 218,30 – 219,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7.000.000 adet pay 1,97 – 2,01 TL fiyat aralığından geri alındı.

TATEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.500.000 adet pay 4,74 – 4,78 TL fiyat aralığından geri alındı.

TUREX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 804.618 adet pay 5,77 TL fiyattan geri alındı.

ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.617.804 adet pay 6,67 – 6,78 TL fiyat aralığından geri alındı.

YYLGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 149.006 adet pay 7,40 – 7,44 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirket bulunmuyor.

(İNFO YATIRIM)