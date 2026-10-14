Halk TV'ye sabah saatlerinde kayyum atandı! İstanbul'daki merkez binaya sabahın erken saatlerinde giren mali şube ekiplerinin arama yaptığı, televizyon yayınlarının ise durdurulduğu aktarıldı. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, polis ekiplerinin binada olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Halk TV’ye yapılan operasyon kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Cafer Mahiroğlu'nun da yer aldığı aktarıldı.

"İHALELERDE 14,4 MİLYON LİRALIK RÜŞVET" İDDİASI

Başsavcılık açıklamasında, Cafer Mahiroğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi’nin kurulmasını sağladığı, şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri üzerinden haksız menfaat temin edildiği yönünde bulgulara ulaşıldığı iddia edildi.

Dosyadaki beyan ve kayıtlar doğrultusunda, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığının değerlendirildiği öne sürüldü. Açıklamada, ilgili şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu’na ait olduğu veya Mahiroğlu ile bağlantılı bulunduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı iddia edildi.

MASAK verilerine ilişkin incelemelerin sonuçlarına da yer verilen açıklamada, Mahiroğlu’nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira 15 kuruş olduğu bildirildi.

Mahiroğlu’nun şahsi banka hesaplarında ise 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin 3 lira 28 kuruş para girişi, 564 ayrı işlemle toplam 1 milyar 118 milyon 591 bin 33 lira 88 kuruş para çıkışı gerçekleştiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Ayrıca Mahiroğlu’nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına yapılan para transferlerinin de incelemeye alındığı belirtildi. Başsavcılık, Mahiroğlu’nun ve birinci derece yakınlarının banka hesapları ile bağlantılı şirket hesaplarında yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri bulunduğunu, malvarlığı edinimleri ile beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar tespit edildiğini öne sürdü.

Başsavcılık açıklamasında, Cafer Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik ayrı bir soruşturma kapsamında “ihaleye fesat karıştırma” suçundan aranma kaydı bulunduğu ve Mahiroğlu’nun 10 Mart 2025’te yurt dışına çıktığının tespit edildiği bilgisi de paylaşıldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada, "Cafer Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulmuş ve TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

YENİ PARTİ LİDERİ ÖZEL'DEN İLK TEPKİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı;

Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir.

Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler.

Millet, fon soygununun hesabının sorulmasını isterken….

Ekonomik kriz, geçim derdi, adaletsizlikler ülkemizin her yerinde sürerken…

Tam da Türkiye’nin en büyük siyasi davasında savunmanın başlayacağı gün, bunu yaptılar.

Belediyelere kayyım atayıp milletin iradesine çökenler, şimdi milyonların izlediği Halk TV’ye kayyım atadılar.

Çünkü ACİZ ve KORKAKLAR!

Halk TV’nin, basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız.

Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler.

Türkiye bu kötülüğü yenecek.

Halkımızı bu mücadeleye sonuna kadar sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Millet kazanacak, darbeciler, vesayetçiler YENİLECEK!

MANSUR YAVAŞ: "AÇIK BİR MÜDAHALEDİR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, 180 ülke arasında 163. sırada.

Bu tablo, ülkemizde basın özgürlüğünün geldiği noktayı bütün açıklığıyla ortaya koyuyor.

Oysa Anayasamızın 28. maddesi son derece açıktır: “Basın hürdür, sansür edilemez.”

Basın özgürlüğü, yalnızca gazetecilerin değil, halkın doğru haber alma hakkının da güvencesidir ve eleştiri suç değil demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

En çok izlenen haber kanallarından biri olan Halk TV’ye kayyum atanması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir müdahaledir!