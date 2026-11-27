27 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, proje dosyasının yeniden gözden geçirilerek gerekli revizyonların tamamlandığı ve bakanlığa resmi başvurunun yapıldığı bildirildi.

Şirketin daha önce 28 Aralık 2025 ve 8 Mayıs 2026 tarihlerinde duyurduğu özel durum açıklamalarına konu olan proje kapsamında teknik güncellemeler tamamlandı.

Bağlı ortaklık Orta Truva Madencilik tarafından revize edilen dosya, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın E-ÇED sistemi üzerinden resmi onaya sunuldu.

DÖRT RUHSATLI SAHADA ENTEGRE ÜRETİM PLANLANIYOR

Çanakkale ili sınırları içerisinde yer alan dört ayrı IV. Grup işletme ruhsatlı maden sahasını kapsayan başvurunun teknik detayları şu şekilde paylaşıldı:

• Kapsanan Ruhsat Numaraları: S.200810225, S.89193, S.90091 ve S.80823 numaralı maden sahaları.

• Üretilecek Madenler: Altın, gümüş ve bakır.

• Kurulacak Tesis ve İşletmeler: İlave Altın, Gümüş, Bakır Açık ve Yeraltı Ocağı İşletmesi ile birlikte Cevher Zenginleştirme Tesisi, Atık Depolama Tesisi, Kırma Eleme Tesisi ve Hazır Beton Tesisi.

CVK Maden yönetimi, ÇED onay sürecine dair yaşanacak tüm yeni gelişmelerin yatırımcılar ve kamuoyu ile düzenli olarak paylaşılmaya devam edileceğini kaydetti.