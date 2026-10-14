Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirdiği sunumda fon çıkışları, Türk lirasına yönelik talep ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karahan, fon çıkışlarının yerleşik yatırımcıların TL cinsi varlık tercihlerini kayda değer ölçüde zayıflatmadığını belirtirken enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma yaşanması halinde para politikasının sıkılaştırılabileceği mesajını verdi.

KARAHAN'DAN FON ÇIKIŞLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Bangkok'ta yaptığı sunumda fon çıkışlarının Türk lirası cinsinden varlıklara yönelik talep üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Karahan, "Fon çıkışları, yerleşiklerin TL cinsi varlıklara yönelik tercihlerini kayda değer ölçüde zayıflatmadı" ifadelerini kullandı.

Bu değerlendirme, fonlardan yaşanan çıkışlara rağmen yurt içi yerleşiklerin TL varlıklara yönelik tercihlerinde önemli bir değişim gözlenmediğine işaret etti.

TCMB'DEN SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI

Karahan, enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurguladı.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar uygulanacak sıkı para politikasının talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirtti.

TCMB Başkanı, para politikası kararlarının enflasyon görünümü esas alınarak her toplantıda ihtiyatlı bir yaklaşımla değerlendirildiğini ifade etti.

ENFLASYONDA SAPMA OLURSA SIKILAŞTIRMA GÜNDEME GELECEK

Karahan'ın sunumundaki en önemli mesajlardan biri de enflasyon hedeflerine ilişkin oldu.

TCMB Başkanı, "Enflasyon görünümünde ara hedeflerden belirgin bir sapma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" açıklamasında bulundu.

Bu mesaj, enflasyon görünümünün bozulması halinde Merkez Bankasının ilave sıkılaştırma adımları atabileceğini ortaya koydu.

Karahan'ın açıklamaları, önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon verileri ve TCMB'nin faiz kararları açısından önem taşıyor.