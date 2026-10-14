Ekonomistler, enerji açığındaki genişleme ve çekirdek fazladaki gerilemeyi cari dengedeki bozulmanın temel nedenleri arasında gösteriyor.

Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, yayımladıkları değerlendirme notunda Türkiye'nin cari işlemler dengesine ilişkin beklentilerini paylaştı. Ekonomistler, yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle cari açığın 2026 yılı sonunda genişleyeceğini öngördü.

Tahmine göre, Türkiye'nin cari açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının 2025 sonundaki yüzde 1,9 seviyesinden 2026 sonunda yüzde 2,7'ye yükselmesi bekleniyor.

TÜRKİYE AĞUSTOS AYINDA CARİ FAZLA VERDİ

Açıklanan resmi verilere göre Türkiye'nin cari işlemler dengesi, ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. Ancak Citigroup ekonomistleri, yılın ilk sekiz aylık dönemindeki verilerin cari dengede bozulmaya işaret ettiğini belirtti.

Ekonomistlerin değerlendirmesine göre, 2026'nın ilk sekiz ayında cari açık, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 11,8 milyar dolar artarak 31,5 milyar dolara ulaştı.

CARİ AÇIKTAKİ ARTIŞTA ENERJİ FİYATLARI ETKİLİ OLDU

Citigroup'un notunda, cari dengedeki bozulmanın arkasında üç temel gelişmeye dikkat çekildi.

Altın açığındaki 3,9 milyar dolarlık daralma cari dengeyi kısmen desteklerken, çekirdek fazladaki 11 milyar dolarlık gerileme ve enerji açığındaki 4,6 milyar dolarlık genişleme olumsuz etki yarattı.

Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatlarını yukarı yönlü etkilemesi, Türkiye'nin enerji ithalatı maliyetleri açısından önemli bir risk unsuru olarak öne çıkıyor.

Citigroup ekonomistlerinin tahminleri, enerji fiyatlarının seyrinin ve dış ticaret dengesindeki gelişmelerin Türkiye'nin cari açığı üzerinde belirleyici olmayı sürdüreceğine işaret ediyor.