ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı son analizde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerindeki azalışa dikkat çekti. Son 12 ayda rezervlerde yaşanan 30 milyar dolarlık düşüşün dış finansman açısından risk oluşturduğunu belirten banka, Türkiye'nin yıl sonunda yaklaşık 50 milyar dolarlık cari açık verebileceğini öngördü.

GOLDMAN SACHS'TAN TÜRKİYE İÇİN REZERV UYARISI

Goldman Sachs, Türkiye'nin ağustos ayı ödemeler dengesi verilerinin ardından yayımladığı değerlendirmede, TCMB rezervlerindeki gerilemenin cari açığın finansmanı açısından önemli bir gösterge olduğuna işaret etti.

CNBC-e'de yer alan habere göre; ABD'li yatırım bankası, Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervlerinde son 12 ayda görülen 30 milyar dolarlık düşüşün, cari açığın finansmanında olası yetersizliğe işaret ettiğini belirtti.

TCMB'nin 2 Ekim haftasına ilişkin verilerine göre toplam rezervler, bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 816 milyon dolar azalarak 167 milyar 388 milyon dolara geriledi.

Böylece rezervlerde üst üste altı haftalık düşüş yaşanırken söz konusu dönemdeki toplam azalış 21,1 milyar dolara ulaştı. Rezervler son iki ayın en düşük seviyesine indi.

CARİ DENGE FAZLA VERDİ ANCAK RİSKLER SÜRÜYOR

TCMB tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. Bu rakam, son bir yılın en yüksek aylık cari fazlası olarak kaydedildi.

Öte yandan temmuz ayında 515 milyon dolar olan net hata ve noksan kalemi, ağustosta 4,52 milyar dolara yükseldi.

Goldman Sachs, ağustos ayında finansal hesapta net portföy çıkışlarının etkisiyle 1,4 milyar dolarlık çıkış gerçekleştiğini belirtti.

Banka, aynı dönemde kaydedilen yaklaşık 4,1 milyar dolarlık cari fazla ve 4,5 milyar dolarlık net hata ve noksan girişinin etkisiyle ödemeler dengesi bazında rezervlerin yaklaşık 7 milyar dolar arttığına işaret etti.

Ancak raporda, cari dengedeki iyileşmenin önemli ölçüde çekirdek mal ithalatındaki gerilemeden ve turizm gelirlerindeki mevsimsel artıştan kaynaklandığı vurgulandı.

CARİ AÇIK 50 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR

Goldman Sachs, Türkiye'nin yıl sonunda cari açığının gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2,9'una ulaşmasını bekliyor.

Bankanın tahminine göre yıl sonu cari açık yaklaşık 50 milyar dolar seviyesinde gerçekleşebilir.

Raporda, cari açığın milli gelire oranının tarihsel ortalamasının altında kalmasına rağmen nominal büyüklüğünün önemli bir dış finansman ihtiyacına işaret ettiği belirtildi.

Bununla birlikte turist sayısındaki yıllık düşüşün özellikle 2027 yılından itibaren cari denge üzerinde risk oluşturabileceği ifade edildi.

TCMB REZERVLERİNDEKİ DÜŞÜŞ NEDEN ÖNEMLİ?

Merkez Bankası rezervleri, Türkiye'nin dış finansman yükümlülüklerini karşılayabilmesi ve döviz piyasasındaki olası dalgalanmalara karşı hareket alanı açısından önem taşıyor.

Rezervlerdeki gerileme, dış finansman ihtiyacının arttığı dönemlerde ekonominin döviz likiditesine ilişkin kırılganlıklarını artırabiliyor.

Ancak brüt rezervlerdeki değişim tek başına finansman yeterliliğini göstermiyor. Net rezervler, swap yükümlülükleri, sermaye hareketleri ve dış borç ödeme takvimi de değerlendirmede önem taşıyor.