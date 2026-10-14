Borsa İstanbul A.Ş., 14 Ekim 2026 Çarşamba günü hak kullanımı nedeniyle bir hissenin fiyatında değişiklik yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklamaya göre Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) paylarında temettü ödemesi nedeniyle fiyat düzeltmesine gidildi. Şirketin temettü sonrası teorik fiyatı da belli oldu.

GUBRF HİSSELERİNDE TEMETTÜ DÜZELTMESİ

Borsa İstanbul tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) paylarının fiyatında nakit temettü ödemesi nedeniyle düzeltme gerçekleştirildiği belirtildi.

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre GUBRF hisselerine ilişkin rakamlar şöyle:

Pay başına brüt temettü: 4,4910179 TL

4,4910179 TL Pay başına net temettü: 3,8173652 TL

3,8173652 TL Temettü ödemesi sonrası teorik fiyat: 401,51 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

GUBRF HİSSESİ İÇİN FİYAT DÜZELTMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Temettü ödemesi sonrasında hisse fiyatında, dağıtılan brüt temettü tutarı dikkate alınarak teorik düzeltme yapılıyor.

GUBRF için açıklanan 401,51 TL'lik teorik fiyat, temettü etkisiyle hesaplanan referans fiyatı ifade ediyor. Bu tutar, hissenin gün içerisinde mutlaka söz konusu seviyeden işlem göreceği anlamına gelmiyor.

Hissenin piyasa fiyatı, seans boyunca arz ve talep koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.