Dört bankanın da gelirleri yıllık bazda artarken, kârını en hızlı yükselten banka Citigroup oldu.

ABD bankacılık sektörünün önde gelen kuruluşları, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Dört bankanın toplam geliri 114,6 milyar dolara ulaşırken, net kârları yaklaşık 31,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bankalar arasında en yüksek net kârı JPMorgan Chase elde ederken, yıllık bazda en güçlü kâr artışı Citigroup'ta kaydedildi.

JPMORGAN CHASE'İN KÂRI 15,3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

JPMorgan Chase'in üçüncü çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 50,2 milyar dolara yükseldi. Bankanın net kârı yüzde 6 artışla 15,3 milyar dolara ulaşırken, hisse başına kârı 5,57 dolar oldu.

JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, ABD ekonomisinin güçlü iş yatırımları ve tüketici harcamalarından destek aldığını belirtti. Bununla birlikte Dimon; yüksek bütçe açıkları, kalıcı enflasyon, yükselen faizler ve jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu risklere dikkat çekti. Dimon, ekonomik görünümdeki olumlu tabloya rağmen farklı senaryolara karşı hazırlıklı olduklarını vurguladı.

GOLDMAN SACHS'IN KÂRI YÜZDE 29 ARTTI

Goldman Sachs, üçüncü çeyrekte gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artırarak 18,7 milyar dolara çıkardı. Bankanın net kârı ise yüzde 29 yükselişle 5,29 milyar dolara ulaştı.

Goldman Sachs'ın hisse başına kârı da geçen yılki 12,25 dolar seviyesinden 17,01 dolara yükseldi.

KÂR ARTIŞINDA LİDER CİTİGROUP OLDU

Citigroup, üçüncü çeyrekte net kârını yıllık bazda yüzde 40 artırarak 5,2 milyar dolara taşıdı. Böylece banka, dört büyük kuruluş arasında en yüksek yıllık net kâr artışını kaydetti.

Bankanın geliri yüzde 8 artışla 23,8 milyar dolara yükselirken, hisse başına kârı 2,85 dolar olarak açıklandı.

WELLS FARGO'NUN GELİRİ 21,9 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Wells Fargo'nun üçüncü çeyrek geliri, yıllık bazda yüzde 2 artarak 21,9 milyar dolara ulaştı. Bankanın net kârı yüzde 6 yükselişle 5,95 milyar dolar olurken, hisse başına kârı 1,66 dolardan 1,87 dolara çıktı.

Dört büyük ABD bankasının finansal sonuçları, üçüncü çeyrekte gelir ve kârlılık artışının sürdüğünü ortaya koydu. Ancak JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon'ın değerlendirmeleri, güçlü ekonomik görünümün yanında enflasyon, faizler ve jeopolitik gelişmelerin bankacılık sektörü açısından yakından izlenmeye devam ettiğini gösterdi.

(AA)