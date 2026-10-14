ABD Hazine Bakanlığı yetkililerince yürütülen denetimlerde, bankanın 5 milyar dolardan fazla tutardaki şüpheli finansal hareketi zamanında inceleyip raporlamadığı tespit edildi.

Geciktirilen bildirimlerin 1 milyar doları aşan kısmının ulusal güvenlik riskleri, Çin merkezli kara para aklama ağları, dolandırıcılık vakaları ve Meksika sınırındaki yasa dışı finansman faaliyetleriyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

İnceleme raporunda, bankanın kendi iç denetim ve izleme mekanizmalarını yetersiz bıraktığı, şüpheli işlemleri tespit etmekte kolluk kuvvetlerinden gelen uyarılara bağımlı kaldığı vurgulandı. Bakanlık, finans devinin kârlılığa öncelik vererek mali suçlarla mücadele altyapısına yeterli kaynak ayırmadığını kaydetti.

OCC TARİHİNİN EN YÜKSEK CEZASI

Aralık 2024'te ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) tarafından uyarılan ancak gerekli iyileştirmeleri yapmayan banka, üç farklı federal kurumun ortak yaptırımına maruz kaldı:

• FinCEN (Mali Suçları Araştırma Ağı): Bankaya 1,2 milyar dolar ceza kesti. Bu karar, ABD Hazine Bakanlığı tarihindeki en yüksek üçüncü para cezası oldu.

• OCC (Para Birimi Denetleme Ofisi): Kurum tarihinin rekoru olan 750 milyon dolarlık ceza kararı aldı. Ancak bu tutar mükerrer cezalandırmayı önlemek amacıyla FinCEN'in 1,2 milyar dolarlık cezasından mahsup edilecek.

• OFAC (Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi): Rusya, İran, Belarus, Myanmar ve Somali'ye yönelik uluslararası yaptırım programlarının yanı sıra uyuşturucu ticareti ve terörizmle mücadele kurallarını ihlal eden 475 olası işlem nedeniyle banka ile 11,66 milyon dolarlık bir uzlaşma sağladı.

Böylece Bank of America'nın ödeyeceği toplam net ceza tutarı 1,21 milyar doları aştı.

KÂR HİSSESİ BAŞINA 17 SENT DÜŞECEK

Yaptırım kararının ardından sorumluluğu üstlenen Bank of America, mali suçların önlenmesi adına teknoloji ve insan kaynağına milyarlarca dolarlık yatırım yapıldığını açıkladı.

Vergi matrahından düşülemeyecek olan 1,2 milyar dolarlık ceza tutarı, bankanın üçüncü çeyrek bilançosuna gider olarak yansıtılacak. Bu durumun, hisse başı net kârı yaklaşık 17 sent azaltması bekleniyor.

BAĞIMSIZ DENETİM ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

ABD makamları, bankaya yalnızca finansal yaptırım uygulamakla kalmadı; geçmiş döneme dönük şüpheli işlemlerin tespiti ve izleme sistemlerinin baştan aşağı yenilenmesi için bağımsız bir üçüncü taraf denetçiyle çalışma zorunluluğu da getirdi.

İnceleme öncelikli olarak Çin, Rusya, İran bağlantılı işlemler ile sınır hattındaki yasa dışı finansman akışlarına odaklanacak.