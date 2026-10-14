Tam 10 yıl boyunca beklediği ilgiyi göremedi, şimdi dünya devleri peşine düştü! İngiltere'nin 100 yıllık kimya şirketi Croda, zayıflama iğneleri sayesinde hiç beklemediği bir ürünle büyük bir çıkış yakaladı. Daha önce sınırlı talep gören kozmetik bileşeninin satış gelirleri yüzde 270 artarken, 150'den fazla şirket ürünü kullanmak için anlaşma imzaladı.

10 YILDIR ÜRETİLİYORDU, ZAYIFLAMA İĞNELERİYLE TALEP PATLADI

Dünya gazetesinin İngiliz basınından aktardığı bilgilere göre Croda'nın yaklaşık 10 yıldır ürettiği Volufiline, Anemarrhena bitkisinin kökünden elde ediliyor.

Daha önce ağırlıklı olarak vücut kremlerinde kullanılan bileşen, cilde daha dolgun bir görünüm kazandırmayı amaçlayan kozmetik ürünlerde değerlendiriliyor.

Ancak Ozempic gibi GLP-1 grubu ilaçların kullanımının yaygınlaşmasıyla ürünün kullanım alanı genişledi.

Hızlı kilo kaybı yaşayan bazı kişilerde yanaklarda ve göz çevresinde hacim azalması görülmesi, bu görünümü hafifletmeyi hedefleyen kozmetik ürünlere yönelik ilgiyi artırdı.

Kamuoyunda "Ozempic yüzü" olarak adlandırılan görünüm, Volufiline'in yeniden gündeme gelmesinde etkili oldu. Bununla birlikte bileşenin yüzdeki hacim kaybını klinik olarak giderdiğine ilişkin güçlü kanıtlar henüz sınırlı.

SATIŞLAR YÜZDE 270 ARTTI, 150'DEN FAZLA ŞİRKET ANLAŞMA YAPTI

Croda'nın Volufiline'den elde ettiği gelir, 2026 yılının ilk yarısında yüzde 270 yükseldi.

Artan taleple birlikte 150'den fazla şirket, bileşeni kendi kozmetik ürünlerinde kullanmak üzere anlaşma imzaladı.

Ürünün sosyal medyada yaygınlaşması da satışları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

ABD'deki TikTok Shop platformunda #Volufiline etiketiyle paylaşılan içerikler, son 12 ayda toplam 200 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Özellikle Fransız ve Güney Koreli kozmetik üreticilerinin ilgisi, şirketin uluslararası pazardaki büyümesine katkı sağladı.

CRODA HİSSELERİNDE YÜZDE 25 YÜKSELİŞ

Yeni talep dalgası, İngiliz kimya şirketinin borsa performansına da yansıdı.

Croda hisseleri, Ağustos 2025'te gördüğü dip seviyeden itibaren yüzde 25 değer kazandı.

Şirket, Covid-19 salgını sırasında Pfizer'ın aşı üretimine sağladığı katkıyla yatırımcıların ilgisini çekmiş ancak sonraki yıllarda hisselerinde önemli değer kayıpları yaşamıştı.

Croda Üst Yöneticisi Steve Foots, Volufiline'in yaklaşık 10 yıldır şirketin ürün portföyünde bulunduğunu ve zayıflama ilaçlarının yaygınlaşmasıyla beklenmedik bir ticari fırsat ortaya çıktığını belirtti.

KOZMETİK DEVLERİ DE HAREKETE GEÇTİ

Volufiline'e yönelik artan ilgi, küresel kozmetik üreticilerinin de dikkatini çekti.

Croda, özellikle Güney Kore kozmetik sektörüne ürün tedarik etmeye başladı. Yıllık yaklaşık 11 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip sektör, şirketin büyüme hedeflerinde önemli bir yer tutuyor.

Croda'nın müşteri portföyünde L'Oréal, Procter & Gamble ve Unilever gibi uluslararası şirketler de bulunuyor.

YENİ HEDEF SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ

Cilt bakımında büyüme yakalayan Croda, şimdi de saç bakım pazarındaki faaliyetlerini genişletmeye hazırlanıyor.

Şirket, biyoteknolojiyle geliştirilen sentetik keratin bileşeni KeraBio üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

İngiltere'nin Daresbury bölgesindeki araştırma tesisinde geliştirilen ürün, ısı, boyama ve tarama nedeniyle zarar gören saçların keratin bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Croda yönetimi, KeraBio'yu güzellik sektöründeki yeni büyüme alanlarından biri olarak değerlendiriyor.

AŞI VE KANSER TEDAVİLERİ İÇİN YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Kozmetik sektöründeki büyümeye rağmen şirket, ilaç ve biyoteknoloji alanındaki yatırımlarından vazgeçmiyor.

Covid-19 salgını döneminde Pfizer aşısında kullanılan lipidlerin üretimine katkı sağlayan Croda, İngiltere'nin Staffordshire bölgesindeki tesisini genişletiyor.

Şirket yönetimi, mRNA teknolojisinin gelecekte grip aşıları ve kanser tedavilerinde daha geniş kullanım alanı bulmasının yeni ticari fırsatlar oluşturabileceğini öngörüyor.

Toplam 5 bin 500 çalışanı bulunan Croda'nın 950 personeli İngiltere'de görev yaparken şirketin üretim faaliyetleri Avrupa, ABD ve Asya'daki tesislerde devam ediyor.