Borsa İstanbul, HEKTAŞ’ın çıkarılmış sermayesinin 9,13 milyar TL’ye yükseltilmesi nedeniyle BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında kullanılacak pay sayısı ve fiili dolaşım oranını açıkladı. Yeni veriler, 15 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yapılan açıklamaya göre, HEKTAŞ’ın çıkarılmış sermayesi 8 milyar 430 milyon TL’den 9 milyar 132 milyon 64 bin 896,755 TL’ye yükseltildi.

BIST PAY ENDEKSLERİNDE YENİ HESAPLAMA 15 EKİM’DE BAŞLAYACAK

Sermaye artırımının gerçekleştirilmesinin ardından BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında şirketin pay sayısı 9 milyar 132 milyon 64 bin 896,755, fiili dolaşımdaki pay oranı ise yüzde 49 olarak dikkate alınacak.

Söz konusu değişiklikler, 15 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Borsa İstanbul’un açıklaması, HEKTAŞ paylarının BIST Pay Endekslerindeki hesaplamalarında kullanılacak pay sayısı ve fiili dolaşım oranının güncellenmesine ilişkin bilgi içeriyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.