Piyasada satış baskısı öne çıkarken bazı hisseler yüzde 10’a yakın yükseliş kaydetti, bazı hisselerde ise taban seviyeler görüldü.

Borsa İstanbul’da 14 Ekim 2026 tarihli işlemlerde BIST 100 endeksi aşağı yönlü hareket etti. Yazım sırasında yüzde 0,47 değer kaybederek 12.191 puandan işlem gören endekste, hisse bazlı hareketlilik dikkat çekti.

Günün yükselen ve düşen hisseleri belli olurken, bazı paylarda yüzde 10’a ulaşan fiyat değişimleri kaydedildi.

BORSADA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Günün yükselenleri listesinde Alarko Carrier (ALCAR) ve Hub Girişim Sermayesi (HUBVC) ilk sıralarda yer aldı. Her iki hisse de yüzde 10 yükseliş kaydetti.

14 Ekim 2026 tarihli ekran görüntüsüne göre en çok yükselen 10 hisse şöyle sıralandı:

Hisse Fiyat (TL) Değişim ALCAR 621,50 %10,00 HUBVC 1,98 %10,00 IZFAS 18,63 %9,98 YKSLN 2,43 %9,95 BEGYO 3,45 %9,87 DGNMO 4,71 %9,79 DURDO 6,88 %7,84 SUMAS 239,90 %7,72 CRFSA 216,90 %5,14 NIBAS 3,06 %3,73

BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Düşüş listesinde ise Tera Finansal Yatırımlar (TRHOL), Odine Teknoloji (ODINE) ve Anel Elektrik (ANELE) ilk üç sırada yer aldı. Bu hisselerde yüzde 10 değer kaybı görüldü.

Günün en çok düşen 10 hissesi şu şekilde sıralandı:

Hisse Fiyat (TL) Değişim TRHOL 495,00 %-10,00 ODINE 77,85 %-10,00 ANELE 15,84 %-10,00 SKYLP 85,55 %-9,99 TERA 27,38 %-9,99 DSTKF 299,50 %-9,99 ALKLC 57,20 %-9,99 BURVA 403,25 %-9,99 BIGTK 44,00 %-9,98 GUNDG 81,20 %-9,98

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