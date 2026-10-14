Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK), 15 Ekim 2026 tarihinde nakit temettü ödemesinin ilk taksiti için hak kullanım tarihine ulaşıyor. Şirket, hisse başına brüt 0,625 TL, net 0,53125 TL temettü dağıtacak.

Borsa İstanbul’da işlem gören Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) hissedarları için temettü sürecinde önemli tarih 15 Ekim Perşembe günü olacak. Şirketin nakit kâr payı ödemesinin birinci taksiti için bu tarih hak kullanım günü olarak belirlendi.

EBEBK HİSSE BAŞINA NE KADAR TEMETTÜ VERECEK?

Açıklanan temettü tutarlarına göre Ebebek, yatırımcılarına hisse başına brüt 0,625 TL nakit temettü ödeyecek. Net temettü tutarı ise hisse başına 0,53125 TL olacak.

Temettü ödemesine ilişkin tutarlar şöyle:

Hak kullanım tarihi: 15 Ekim 2026

Hisse başına brüt temettü: 0,625 TL

Hisse başına net temettü: 0,53125 TL

Ödeme: Birinci taksit

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