Citi, THYAO payları için daha önce 330 TL olarak belirlediği hedef fiyatını 300 TL seviyesine çekerken, hisse için “nötr” olan tavsiyesini değiştirmedi.

Temmuz 2026’da 355,5 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydeden THYAO hisseleri, bu rekorun ardından jeopolitik gelişmeler ve yurt içi piyasalardaki fon hareketlerinin etkisiyle düşüş trendine girdi.

HİSSELER NE DURUMDA?

Saat 14:54 itibarıyla satış ağırlıklı seyrini sürdüren THYAO paylarında son durum şu şekilde gerçekleşti:

• Anlık Fiyat: Gün içinde 282,75 TL seviyelerinden işlem gören hisse, yüzde 1,22 civarında değer kaybı yaşadı.

• Gün İçi Band: Gün içerisinde en yüksek 285,75 TL, en düşük ise 282,00 TL seviyeleri test edildi.

• İşlem Hacmi: BIST tarafında hissedeki günlük işlem hacmi 5 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti.

• Dönemsel Performans: Paylarda haftalık yüzde 2, aylık yüzde 5 ve yıllık bazda yüzde 8,4 oranında değer kaybı dikkat çekiyor.

Analistler, jeopolitik risklerin havacılık sektörü üzerindeki baskısının devam ettiğini ve Citi'nin hedef fiyat revizyonunun da sektördeki bu genel temkinli duruşu yansıttığını belirtiyor.

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