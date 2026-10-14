ABD'de piyasaların merakla beklediği eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 3,7 yükseldi. Piyasalarda yıllık enflasyonun yüzde 3,6, aylık enflasyonun ise yüzde 0,6 olması bekleniyordu. Böylece yıllık enflasyon beklentileri aşarken, aylık veri tahminlere paralel gerçekleşti. Açıklanan rakamlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler ve altın fiyatları açısından önem taşıyor.

Enflasyon Ağustos’ta aylık yüzde 0,4, yıllık 3,4 olmuştu.

Aylık çekirdek enflasyon ise Ağustos ayındakiyle aynı seviyede, yüzde 0,3'te sabit kaldı ve yüzde 0,2'ye düşeceği yönündeki beklentilerin aksine gerçekleşti. ABD Eylül çekirdek enflasyonu yıllık bazda yüzde 2,6 oldu. Önceki veri yüzde 2,4 iken beklenti yüzde 2,5 seviyesindeydi.

ALT KALEMLERDE ARTIŞIN YARISI BENZİNDEN GELDİ

Benzin endeksi Eylül ayında yüzde 9,1 artarak aylık tüm kalemlerdeki artışın yarısından fazlasını oluşturdu.

Enerji endeksi, Ağustos ayında kaydedilen yüzde 2,1’lik artışın ardından bu ay içinde yüzde 5,2 yükseldi. Barınma endeksi, Ağustos ayında yüzde 0,3 arttıktan sonra Eylül ayında yüzde 0,4 arttı. Gıda endeksi Eylül ayında değişmedi, ev dışında tüketilen gıda endeksi yüzde 0,2 artarken, evde tüketilen gıda endeksi yüzde 0,1 düştü.

ALTINI DÜŞÜRDÜ

Verinin ardından ons altında günlük düşüş saat 15:40 itibarıyla yüzde 1,40 oranına ulaşırken fiyat 4.100 doların aşağısına indi. Veri öncesinde günlük değişim yüzde 1'den az düşüşe işaret ediyordu.

Brent petrolün varil fiyatı da aynı dakikalarda yüzde 0,3 oranında yukarı yönlü değişimle yataya yakın seyretti.

10 yıllık Amerikan tahvil faizi enflasyon rakamları sonrasında yüzde 5,25 düzeyini aşarak günün en yükseklerine ulaştı.