Kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren asgari ödeme oranları ve faiz uygulamalarında yeni düzenlemeler yürürlükte. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), asgari ödeme oranının belirlenmesinde kullanılan limit eşiğini 50 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranlarını dönem borcuna göre belirliyor.

Yeni uygulamada asgari ödeme tutarı, dönem borcunun büyüklüğünden ziyade kredi kartının toplam limitine göre hesaplanıyor.

KREDİ KARTLARINDA ASGARİ ÖDEME ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Yeni kurala göre kredi kartı limiti 100 bin TL ve altında olan kullanıcıların dönem borcunun yüzde 20'sini, limiti 100 bin TL'nin üzerinde olan kullanıcıların ise yüzde 40'ını asgari ödeme olarak yatırması gerekiyor.

Örnek hesaplamalar şöyle:

Kredi kartı limiti Dönem borcu Asgari ödeme oranı Asgari ödeme tutarı 100 bin TL ve altı 30.000 TL %20 6.000 TL 100 bin TL üzeri 60.000 TL %40 24.000 TL 100 bin TL üzeri 100.000 TL %40 40.000 TL

Buna göre, kredi kartı limiti 100 bin TL'nin üzerinde olan ve 60 bin TL dönem borcu bulunan bir tüketicinin asgari ödeme tutarı 24 bin TL olarak hesaplanıyor.

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI NE KADAR?

TCMB tarafından belirlenen aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları, Türk lirası cinsinden kredi kartı dönem borcunun tutarına göre kademeli olarak uygulanıyor.

Dönem borcu Azami aylık akdi faiz Azami aylık gecikme faizi 30 bin TL'nin altı %3,25 %3,55 30 bin TL – 180 bin TL %3,75 %4,05 180 bin TL'nin üzeri %4,25 %4,55

Bankalar, TCMB tarafından belirlenen azami oranları aşmamak koşuluyla kendi faiz oranlarını belirleyebiliyor.

ASGARİ ÖDEME YAPILIRSA KALAN BORCA FAİZ UYGULANIYOR

Kredi kartı ekstresinin son ödeme tarihine kadar asgari tutarın yatırılması, asgari ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlıyor. Ancak dönem borcunun tamamı ödenmediğinde kalan tutar için akdi faiz hesaplanıyor.

Örneğin, kredi kartı limiti 100 bin TL'nin üzerinde olan ve 60 bin TL dönem borcu bulunan bir tüketici, 24 bin TL asgari ödeme yaptığında geriye 36 bin TL borç kalıyor.

Aylık yüzde 3,75 akdi faiz üzerinden yapılan basitleştirilmiş hesaplamada, 36 bin TL'nin bir aylık faiz karşılığı yaklaşık 1.350 TL oluyor. Vergiler, fon kesintileri ve günlük faiz hesabı nedeniyle gerçek ekstre maliyeti bu tutardan farklılaşabiliyor.

ASGARİ TUTARIN ALTINDA ÖDEME YAPILIRSA NE OLUR?

Asgari ödeme tutarının altında ödeme yapılması halinde gecikme faizi ve ilgili mevzuat kapsamındaki kısıtlamalar gündeme gelebiliyor. Ödemelerin aksaması kredi geçmişini olumsuz etkileyebilirken, ödeme sorunlarının uzaması durumunda yasal takip süreci başlayabiliyor.

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRILABİLİR Mi?

Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan tüketiciler için borç yapılandırması seçeneği de bulunuyor. İlgili BDDK kararları kapsamında yapılandırılan kredi kartı borçlarında aylık akdi faiz oranı, yüzde 3,11 olarak belirtilen referans oranını aşamıyor.

Yapılandırma başvurularında uygulanacak koşullar, taksit tutarları ve ödeme planı için tüketicilerin bankalarıyla iletişime geçmesi gerekiyor.