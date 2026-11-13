Orta Doğu'da artan askeri gerilim ve küresel piyasalardaki satış baskısı kripto para piyasasını da etkiledi. Bitcoin yeniden 70 bin doların altına gerilerken küresel kripto para piyasasının toplam değeri 24 saatte yüzde 4,73 azalarak 2 trilyon 320 milyar dolara düştü. Kaldıraçlı işlemlerdeki zorunlu tasfiyeler ve tahvil getirilerindeki yükseliş de kayıpları derinleştirdi.

Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 4,73 gerileyerek 2 trilyon 320 milyar dolara indi.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6'ya yakın değer kaybetti. Ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine gerileyen Bitcoin, saat 12.54 itibarıyla 69 bin 0,32 dolardan işlem gördü.

Bitcoin'in haftalık kaybı yüzde 10'a yaklaşırken, kripto para birimi Ekim 2025'te ulaştığı yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirvesinin yüzde 45 altında bulunuyor.

Bitcoin'deki sert gerileme altcoin piyasasında da satış baskısını artırdı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum'un fiyatı yaklaşık yüzde 5 düşerek 1.942 dolar seviyesine geriledi.

KRİPTO PİYASASINDA 1,3 MİLYAR DOLARLIK TASFİYE

Analistler, kripto para piyasasındaki sert düşüşün önemli nedenlerinden birinin türev piyasalarda kaldıraçlı pozisyonların zorunlu olarak kapatılması olduğunu belirtiyor.

CoinGlass verilerine göre son 24 saat içerisinde 1,3 milyar doların üzerinde vadeli işlem pozisyonu tasfiye edildi. Tasfiye edilen pozisyonların yaklaşık 677 milyon dolarlık bölümünü Bitcoin işlemleri oluşturdu.

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) devam eden para çıkışları da fiyatlar üzerindeki baskıyı artıran gelişmeler arasında yer aldı.

ORTA DOĞU GERİLİMİ VE TAHVİL GETİRİLERİ BASKI OLUŞTURDU

Küresel piyasalardaki makroekonomik ve jeopolitik gelişmeler yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiledi. Orta Doğu'da yeniden tırmanan askeri gerilime ilişkin haber akışı, kripto para piyasasında satışları hızlandırdı.

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin ardından tahvil getirilerinin yükselmesi de faiz getirisi bulunmayan varlıklar üzerinde baskı oluşturdu.

Bunun yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin tonlu açıklamaları ve ülkedeki ara seçimlerin ardından kripto para sektörüne yönelik yasal denetimlerin sıkılaşabileceği beklentisi, piyasalardaki aşağı yönlü seyri destekledi.

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