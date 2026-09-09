Borsa İstanbul’da 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 12.00 itibarıyla hisselerde sert fiyat hareketleri dikkat çekti.

Yükseliş tarafında yüzde 10’a yaklaşan hisseler öne çıkarken, düşüşte 5 hisse yüzde 10’a yakın değer kaybetti.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

TSİ 12.00 itibarıyla CITAS, yüzde 9,98 yükselişle 179,70 TL seviyesine çıkarak günün en çok yükselen hissesi oldu.

Hisse Son fiyat Değişim CITAS 179,70 TL %9,98 KZGYО 28,90 TL %9,97 AKFYE 26,50 TL %9,96 BVSAN 133,80 TL %9,94 YKSLN 3,48 TL %9,78

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son fiyat Değişim BRLSM 19,08 TL %-10,00 HEDEF 40,36 TL %-9,99 EGEPO 12,44 TL %-9,99 ODINE 964,00 TL %-9,99 MANAS 35,52 TL %-9,98

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.