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Borsa TSI 12.00 itibarıyla yüzde 0,9’luk yükselişle 14534 puandan işlem gördü. Yükselen ve düşen hisseler de belli oldu.

Borsa İstanbul’da 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 12.00 itibarıyla hisselerde sert fiyat hareketleri dikkat çekti.

Yükseliş tarafında yüzde 10’a yaklaşan hisseler öne çıkarken, düşüşte 5 hisse yüzde 10’a yakın değer kaybetti.

Borsada dengeler değişti! Yükselen ve düşen hisseler belli oldu, Görsel 1

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

TSİ 12.00 itibarıyla CITAS, yüzde 9,98 yükselişle 179,70 TL seviyesine çıkarak günün en çok yükselen hissesi oldu.

Hisse Son fiyat Değişim
CITAS 179,70 TL %9,98
KZGYО 28,90 TL %9,97
AKFYE 26,50 TL %9,96
BVSAN 133,80 TL %9,94
YKSLN 3,48 TL %9,78

Borsada dengeler değişti! Yükselen ve düşen hisseler belli oldu, Görsel 2

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son fiyat Değişim
BRLSM 19,08 TL %-10,00
HEDEF 40,36 TL %-9,99
EGEPO 12,44 TL %-9,99
ODINE 964,00 TL %-9,99
MANAS 35,52 TL %-9,98

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