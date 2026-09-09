Borsa TSI 12.00 itibarıyla yüzde 0,9’luk yükselişle 14534 puandan işlem gördü. Yükselen ve düşen hisseler de belli oldu.
Borsa İstanbul’da 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 12.00 itibarıyla hisselerde sert fiyat hareketleri dikkat çekti.
Yükseliş tarafında yüzde 10’a yaklaşan hisseler öne çıkarken, düşüşte 5 hisse yüzde 10’a yakın değer kaybetti.
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
TSİ 12.00 itibarıyla CITAS, yüzde 9,98 yükselişle 179,70 TL seviyesine çıkarak günün en çok yükselen hissesi oldu.
|Hisse
|Son fiyat
|Değişim
|CITAS
|179,70 TL
|%9,98
|KZGYО
|28,90 TL
|%9,97
|AKFYE
|26,50 TL
|%9,96
|BVSAN
|133,80 TL
|%9,94
|YKSLN
|3,48 TL
|%9,78
EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son fiyat
|Değişim
|BRLSM
|19,08 TL
|%-10,00
|HEDEF
|40,36 TL
|%-9,99
|EGEPO
|12,44 TL
|%-9,99
|ODINE
|964,00 TL
|%-9,99
|MANAS
|35,52 TL
|%-9,98
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.