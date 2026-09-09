CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE), hakim ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı Tarzan Tarık Sarvan tarafından gerçekleştirilen pay satışına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Toplam 11 milyon 415 bin 836 adet CWENE payının tamamının satıldığı bildirildi.

11,4 MİLYON CWENE PAYININ TAMAMI SATILDI

Satışa konu payların geçmişi CW Enerji'nin 2023 yılında gerçekleştirilen halka arzına dayanıyor.

Halka arzın ardından izahnamede öngörülen fiyat istikrarı işlemleri kapsamında 1 milyon 310 bin 139 adet pay satın alınmıştı.

Şirketin daha sonra gerçekleştirdiği bedelsiz sermaye artırımlarının ardından bu payların güncel karşılığı 11 milyon 415 bin 836 adede ulaştı.

CW Enerji'nin açıklamasına göre söz konusu 11 milyon 415 bin 836 adet payın tamamının satışı 8 Eylül'de gerçekleştirildi.

363,6 MİLYON TL GELİR ELDE EDİLECEK

Pay satışının ardından Tarzan Tarık Sarvan tarafından 363 milyon 665 bin 168,4 TL gelir elde edilecek.

Ancak açıklamadaki en dikkat çekici ayrıntı, satıştan elde edilecek paranın kullanımına ilişkin oldu.

PARANIN TAMAMI CW ENERJİ'YE AKTARILACAK

KAP açıklamasına göre takas işleminin gerçekleşmesinin ardından pay satışından elde edilecek 363,6 milyon TL'nin tamamının CW Enerji hesaplarına aktarılması planlanıyor.

Aktarımın sermaye avansı olarak yapılacağı belirtildi.

Dolayısıyla açıklanan işlem, hakim ortağın pay satışı olmakla birlikte, satıştan gelecek tutarın tamamının şirkete sermaye avansı olarak aktarılması planlanıyor.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve hâkim ortağı Sayın Tarzan Tarık Sarvan tarafından tarafımıza bildirildiği üzere; Şirketimiz paylarının 2023 yılında gerçekleştirilen halka arzını takiben, izahnamede öngörülen fiyat istikrarı işlemleri kapsamında satın alınan 1.310.139 adet payın, sonrasında gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımları sonucu oluşan güncel karşılığı olan 11.415.836 adet Şirket payının tamamının satışı 08.09.2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu pay satışından ortak tarafından 363.665.168,4 TL tutarında gelir elde edilecek olup, takasın gerçekleşmesi sonrası elde edilecek tutarın tamamının Sayın Tarzan Tarık Sarvan tarafından Şirketimiz hesaplarına sermaye avansı olarak aktarılması planlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."

CWENE YATIRIMCILARI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Hakim ortak tarafından gerçekleştirilen yüksek miktarlı pay satışları, borsa yatırımcılarının dikkatle takip ettiği gelişmeler arasında bulunuyor.

CW Enerji'deki işlemde ise satıştan elde edilecek 363,6 milyon TL'nin hakim ortakta kalmayıp, takas sonrasında şirket hesaplarına sermaye avansı olarak aktarılmasının planlanması açıklamanın öne çıkan noktası oldu.