Gümüş piyasasında yatırımcıların gözü, fiyatların sıkıştığı 65,50-67 dolar bandından çıkış yönüne çevrildi. Beş saatlik grafikte gümüş 66,45 dolar seviyesinde işlem görürken, kısa vadeli momentum henüz net bir yön ortaya koymuş değil.

Uzun vadeli piyasa yapısı yükseliş eğilimini korurken, aşağıda 65-65,50 dolar bölgesi güçlü destek olarak öne çıkıyor. Bu bölgede VPVR ve yüzde 38,2 Fibonacci seviyesi bulunuyor.

Yukarıda ise 67,82 dolar civarındaki SMA 50 ve Ichimoku bulutu önemli direnç oluşturuyor.

67 DOLAR AŞILIRSA HEDEFLER BELLİ

Analistlere göre gümüşün yükseliş senaryosunu güçlendirmesi için öncelikle SMA 50 ve Ichimoku bulutunun aşılması gerekiyor. Ayrıca 66,50 dolar üzerinde gerçekleşecek beş saatlik kapanışın yükseliş momentumunu destekleyebileceği belirtiliyor.

Yukarı yönlü kırılmanın gerçekleşmesi halinde takip edilecek seviyeler:

69,50 dolar

71,16 dolar

73,70 dolar

Analize göre kırılmanın yüksek işlem hacmiyle gerçekleşmesi, yükseliş senaryosunun güvenilirliğini artıracak.

GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ RİSKİ DE BULUNUYOR

Gümüşte aşağı yönlü senaryo da masada. 67,50 dolar civarındaki dirençten geri dönüş, düşüş yönünde ilk sinyallerden biri olarak değerlendiriliyor.

Özellikle 64,50 doların altına inilmesi, satış baskısının güçlenmesine neden olabilir. Bu durumda aşağıda 64 dolar, 62,50 dolar ve 61,17 dolar seviyeleri takip edilecek.

Analizde düşüş senaryosu için stop seviyesi ise 69,20 dolar olarak gösteriliyor.

RSI KRİTİK SİNYAL VEREBİLİR

Teknik göstergeler arasında RSI da yakından takip ediliyor. RSI'ın 40 seviyesinin altına gerilemesi, aşağı yönlü momentumun belirgin şekilde güçlendiğine işaret edebilir.

Öte yandan 64 dolar civarında oluşan alt fitiller, bu seviyelerde alıcıların devreye girdiğini gösteriyor. Ancak aynı desteğin tekrar tekrar test edilmesi, zamanla destek bölgesini zayıflatabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

YATIRIMCILAR KIRILMAYI BEKLİYOR

Analizde özellikle 65,50-67 dolar bandı içerisinde işlem yapmanın riskli olduğuna dikkat çekiliyor. Fiyatın önemli hareketli ortalamalar arasında sıkışması, her iki yönde de sert hareket ihtimalini artırıyor.

Bu nedenle yatırımcıların pozisyon almadan önce bandın dışına çıkılmasını ve yüksek işlem hacmiyle gerçekleşen bir mum kapanışını beklemesinin daha sağlıklı olabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Dünya

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