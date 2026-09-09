Altın fiyatları 9 Eylül 2026 Çarşamba gününe sınırlı yükselişle başladı. Ons altındaki toparlanmanın ardından gram altın 6 bin 826 TL'nin üzerine çıkarken, çeyrek altının satış fiyatı 11 bin 160 TL'yi geçti. Cumhuriyet altını ise 44 bin 500 TL sınırının üzerine çıktı.

Yatırımcıların gündeminde "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" ve "Cumhuriyet altını ne kadar?" soruları yer alırken, serbest piyasada güncel altın alış ve satış fiyatları belli oldu.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın yeni güne yükseliş sinyaliyle başladı. Sabah saatlerinde gram altının alış fiyatı 6.825,21 TL, satış fiyatı ise 6.826,14 TL oldu. Gram altındaki günlük yükseliş yüzde 0,58 olarak kaydedildi.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altınının fiyatı da ons ve gram altındaki yükselişe eşlik etti. 9 Eylül sabahında Cumhuriyet altını 43.681,33 TL'den alınırken, satış fiyatı 44.506,45 TL'ye ulaştı. Böylece Cumhuriyet altınının satış fiyatı 44 bin 500 TL sınırını geçti.

9 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada TSİ 07.49 itibarıyla güncel altın alış satış fiyatları şöyle;

Ons altın: Alış 4.372,80 dolar - Satış 4.373,57 dolar

Gram altın: Alış 6.825,21 TL - Satış 6.826,14 TL

Çeyrek altın: Alış 10.920,20 TL - Satış 11.160,71 TL

Yarım altın: Alış 21.777,53 TL - Satış 22.326,68 TL

Cumhuriyet altını: Alış 43.681,33 TL - Satış 44.506,45 TL

Tam altın: Alış 43.904,00 TL - Satış 44.434,00 TL

Ziynet altını: Alış 43.691,60 TL - Satış 44.516,81 TL

Ata altın: Alış 45.087,45 TL - Satış 46.222,96 TL

Gremse altın: Alış 109.252,00 TL - Satış 110.658,00 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.709,95 TL - Satış 4.932,36 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.172,91 TL - Satış 6.389,87 TL

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Küresel piyasalarda altının yönünü iki önemli gelişme belirliyor. ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesi güvenli liman talebini desteklerken, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ise altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Spot altın sabah saatlerinde yüzde 0,4 civarında yükselerek 4.372 dolar seviyesine çıktı. Doların yatay seyri de değerli metale destek sağladı.

Piyasaların bu hafta takip edeceği önemli başlıkların başında ABD enflasyon verileri geliyor. Perşembe günü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), cuma günü ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklanacak. Verilerin Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

ALTINDA BÜYÜK SATIŞ DALGASI GELİR Mİ?

Altındaki hareketlilik yatırımcıların "Altın düşecek mi, yükselecek mi?" sorusuna yönelmesine neden olurken, Alpine Macro emtia stratejisti Kelly Xu değerli metallerin kısa vadede önemli bir sınavla karşı karşıya olduğunu ancak yeni ve büyük bir satış dalgasını olası görmediğini belirtti.

Jeopolitik gelişmeler, ABD enflasyon verileri ve Fed'e ilişkin beklentiler nedeniyle altın fiyatlarında hafta boyunca hareketlilik devam edebilir.