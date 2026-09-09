Döviz piyasasında haftanın üçüncü işlem günü başladı. Dolar ve eurodaki hareketlilik yeni günde de sürerken, yatırımcılar ve döviz alıp satacak vatandaşlar "Dolar bugün ne kadar?", "Euro kaç TL?" ve "Dolar alış satış fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

DOLAR/TL VE EURO/TL FİYATLARI 9 EYLÜL 2026

Dolar/TL yeni güne sınırlı bir hareketle başladı. TSİ 07.18 itibarıyla doların alış fiyatı 48,4645TL, satış fiyatı ise 48,4871 TL civarında bulunuyor.

Euro/TL tarafında ise aynı saat itibarıyla dolar kuruna kıyasla daha belirgin bir hareket görülüyor. 9 Eylül sabahında euro alış fiyatı 56,3909 TL satış fiyatı ise 56,4574 TL bandında seyrediyor.

EKRANDAKİ KURLA İŞLEM FİYATI AYNI OLMAYABİLİR

Dolar ve euro almak isteyenlerin yalnızca ekranda görülen güncel kura bakmaması gerekiyor. Bankalar ve döviz bürolarında alış-satış makası nedeniyle vatandaşın karşılaşacağı fiyat, piyasa ekranındaki kurdan farklı olabiliyor.

Özellikle piyasanın hareketli olduğu saatlerde makasın açılması, aynı miktarda döviz için daha fazla TL ödenmesine yol açabiliyor. Bu nedenle döviz alımında satış, bozdurma işleminde ise alış fiyatının kontrol edilmesi önem taşıyor.