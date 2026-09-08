8 Eylül 2026 Salı günü döviz piyasasında işlemler başlarken dolar ve eurodaki güncel seviyeler belli oldu. Haftanın ikinci işlem gününde kur cephesindeki hareketler izlenirken, dolar/TL ve euro/TL'nin alış-satış fiyatları da araştırılıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 8 Eylül 2026 güncel dolar ve euro alış satış fiyatları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR? 8 EYLÜL 2026 DOLAR KURU

Dolar/TL yeni güne yatay bir görünümle başladı. Sabah saatlerinde serbest piyasada dolar alış ve satış fiyatları şu seviyelerde:

Dolar Alış Fiyatı: 48,4599 TL

Dolar Satış Fiyatı: 48,4699 TL

EURO BUGÜN KAÇ TL? 8 EYLÜL 2026 EURO KURU

Euro/TL tarafında da haftanın ikinci işlem gününün ilk fiyatlamaları takip ediliyor. Serbest piyasada güncel euro alış satış fiyatları şöyle:

Euro Alış Fiyatı: 56,3383 TL

Euro Satış Fiyatı: 56,4155 TL

EURO DOLAR PARİTESİ KAÇ?

Küresel döviz piyasalarının önemli göstergelerinden EUR/USD paritesi, 8 Eylül sabahında 1,1628 seviyelerinde bulunuyor. Paritedeki hareketler euro/TL fiyatlamaları açısından da önem taşırken, doların küresel para birimleri karşısındaki performansı gün boyunca izlenecek başlıklar arasında yer alıyor.

DOLAR VE EURO FİYATLARINI NELER ETKİLİYOR?

Döviz kurlarının yönü hem yurt içinden hem de küresel piyasalardan gelen gelişmelere göre şekilleniyor. Merkez bankalarının faiz kararları, enflasyon verileri, ekonomik beklentiler, jeopolitik gelişmeler ve küresel dolar talebi dolar ve euro fiyatları üzerinde etkili olabiliyor.

Serbest piyasa ile bankaların uyguladığı alış ve satış fiyatları arasında ise farklılık görülebiliyor. Bu nedenle döviz işlemlerinde alış-satış makasının da kur seviyesiyle birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor.