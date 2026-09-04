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Serbest piyasada ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinde küresel gelişmeler ile iç piyasadaki dinamiklerin etkisiyle döviz kurları sınırlı hareketliliğini sürdürüyor.

ABD doları, serbest piyasada 48,45 TL bandında seyrederken, Merkez Bankası gösterge niteliğindeki dolar satış kurunu 48,31 TL seviyelerinde açıkladı.

Euro/TL 56,35 seviyesinden karşılık bulurken, euro/dolar paritesi 1,16 civarında dengelenme çabasında. İngiliz sterlini ise 65,55 TL bandında hareket ediyor.

Döviz kurlarında son durum 4 Eylül güncel fiyatlar, Görsel 1

4 EYLÜL 2026 CUMA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada öne çıkan döviz kurları şu seviyelerden işlem görüyor:

ABD Doları (USD): Alış 48,42 TL, Satış 48,45 TL (Yüzde 0,24 artış).

Euro (EUR): Alış 56,31 TL, Satış 56,35 TL (Yüzde 0,09 azalış).

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 48,43 48,45 % 0.24 08:37
Euro 56,32 56,33 % -0.1 08:37
İngiliz Sterlini 65,55 65,56 % -0.06 08:37
Avustralya Doları 34,91 34,93 % 0.34 08:37
İsviçre Frangı 59,96 60,00 % 0.23 08:37
Rus Rublesi 0,56 0,56 % 0.67 08:30
Çin Yuanı 7,21 7,22 % 0.27 08:37
İsveç Kronu 5,08 5,09 % 0.35 08:37
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