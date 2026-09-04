Serbest piyasada ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinde küresel gelişmeler ile iç piyasadaki dinamiklerin etkisiyle döviz kurları sınırlı hareketliliğini sürdürüyor.
ABD doları, serbest piyasada 48,45 TL bandında seyrederken, Merkez Bankası gösterge niteliğindeki dolar satış kurunu 48,31 TL seviyelerinde açıkladı.
Euro/TL 56,35 seviyesinden karşılık bulurken, euro/dolar paritesi 1,16 civarında dengelenme çabasında. İngiliz sterlini ise 65,55 TL bandında hareket ediyor.
4 EYLÜL 2026 CUMA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada öne çıkan döviz kurları şu seviyelerden işlem görüyor:
ABD Doları (USD): Alış 48,42 TL, Satış 48,45 TL (Yüzde 0,24 artış).
Euro (EUR): Alış 56,31 TL, Satış 56,35 TL (Yüzde 0,09 azalış).