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Serbest piyasada ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinde döviz kurları güne yatay ve sınırlı hareketlerle başladı.

Küresel piyasalarda parite bazında değerlendirildiğinde EUR/USD paritesi 1,1579 seviyelerinde dengelenirken, analistler makroekonomik veriler ve küresel gelişmeler doğrultusunda döviz piyasasındaki sınırlı dalgalanmaların devam edebileceğini belirtiyor.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

2 Eylül 2026 Çarşamba sabahı itibarıyla Amerikan doları serbest piyasada 48,28 TL seviyesinden işlem görürken, euro ise 56,00 TL bandında seyrediyor.

İngiliz sterlini tarafında ise işlemler 65,27 TL - 65,45 TL seviyelerinde gerçekleşiyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 48,29 48,30 % 0.01 14:15
Euro 55,95 55,96 % -0.12 14:15
İngiliz Sterlini 65,19 65,19 % -0.17 14:15
Avustralya Doları 34,46 34,47 % -0.09 14:15
İsviçre Frangı 59,25 59,28 % -0.39 14:15
Rus Rublesi 0,56 0,56 % 0.03 14:10
Çin Yuanı 7,18 7,19 % 0.03 14:15
İsveç Kronu 5,00 5,01 % -0.31 14:15
Tüm Döviz Fiyatları

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