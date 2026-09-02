Serbest piyasada ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinde döviz kurları güne yatay ve sınırlı hareketlerle başladı.
Küresel piyasalarda parite bazında değerlendirildiğinde EUR/USD paritesi 1,1579 seviyelerinde dengelenirken, analistler makroekonomik veriler ve küresel gelişmeler doğrultusunda döviz piyasasındaki sınırlı dalgalanmaların devam edebileceğini belirtiyor.
DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?
2 Eylül 2026 Çarşamba sabahı itibarıyla Amerikan doları serbest piyasada 48,28 TL seviyesinden işlem görürken, euro ise 56,00 TL bandında seyrediyor.
İngiliz sterlini tarafında ise işlemler 65,27 TL - 65,45 TL seviyelerinde gerçekleşiyor.