Döviz kurlarındaki hareketlilik haftanın ilk işlem gününde de yakından takip ediliyor. 31 Ağustos 2026 Pazartesi sabahı dolar/TL 48,26 seviyelerinde işlem görürken, euro/TL 56 lira sınırında seyrediyor. Yatırımcılar ve döviz alım satımı yapacak vatandaşlar "Dolar bugün ne kadar?", "Euro kaç TL?" ve "Dolar ve euro alış satış fiyatları ne?" sorularına yanıt arıyor.

31 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

31 Ağustos Pazartesi sabahı başlıca döviz kurlarında alış ve satış fiyatları şöyle;

Dolar alış: 48,2484 TL

Dolar satış: 48,2683 TL

Euro alış: 55,9596 TL

Euro satış: 56,0133 TL

Sterlin alış: 65,4037 TL

Sterlin satış: 65,4417 TL