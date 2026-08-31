Dolar/TL 31 Ağustos sabahında 48,26 seviyelerinde işlem görürken euro/TL 56 lira sınırında seyrediyor. İşte dolar ve euroda güncel alış satış fiyatları.
Döviz kurlarındaki hareketlilik haftanın ilk işlem gününde de yakından takip ediliyor. 31 Ağustos 2026 Pazartesi sabahı dolar/TL 48,26 seviyelerinde işlem görürken, euro/TL 56 lira sınırında seyrediyor. Yatırımcılar ve döviz alım satımı yapacak vatandaşlar "Dolar bugün ne kadar?", "Euro kaç TL?" ve "Dolar ve euro alış satış fiyatları ne?" sorularına yanıt arıyor.
31 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI
31 Ağustos Pazartesi sabahı başlıca döviz kurlarında alış ve satış fiyatları şöyle;
Dolar alış: 48,2484 TL
Dolar satış: 48,2683 TL
Euro alış: 55,9596 TL
Euro satış: 56,0133 TL
Sterlin alış: 65,4037 TL
Sterlin satış: 65,4417 TL