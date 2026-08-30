Döviz piyasalarında hareketli geçen haftanın ardından gözler hafta sonu fiyatlarına çevrildi. Küresel piyasalardaki veri akışı ve iç piyasada enflasyona ilişkin beklentiler yakından izlenirken dolar/TL zirve seviyelerine yakın seyrini koruyor. Euro/TL ise 56 lira sınırında fiyatlanıyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 30 Ağustos 2026 Pazar günü güncel dolar ve euro alış-satış fiyatları...

30 AĞUSTOS 2026 DOLAR NE KADAR?

Haftanın son işlem gününde yükselişini sürdüren dolar/TL, hafta sonuna 48 liranın üzerinde girdi. Kur, pazar günü de tarihi yüksek seviyelerine yakın seyrediyor.

Dolar alış: 48,2016 TL

Dolar satış: 48,2579 TL

30 AĞUSTOS 2026 EURO NE KADAR?

Euro/TL'de de hafta sonu fiyatları takip ediliyor. Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesindeki hareketler iç piyasadaki euro fiyatlamasında etkili olurken kur 55 lira çevresinde bulunuyor.

Euro alış: 55,8755 TL

Euro satış: 55,9646 TL

Euro/dolar paritesi: 1,1585

DOLAR ENDEKSİ 99,67 SEVİYESİNDE

Küresel piyasalarda doların diğer önemli para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 99,67 seviyesine kadar yükseldi. Doların küresel ölçekte güç kazanması, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskının da yakından izlenmesine neden oluyor