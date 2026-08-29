Döviz kurlarındaki hareketlilik yeni günde de devam ediyor. Dolar/TL 48,20 lira seviyesinde, euro/TL ise 55,87 lira seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR 48,25 TL SEVİYESİNDE

Yeni günde Dolar/TL 48,2016 alış ve 48,2538 satış seviyesinden işlem görüyor.

Euro ise aynı saat itibarıyla 55,8755 TL seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda önceki akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3590 ve dolar/yen paritesi 159,3 seviyesinde gerçekleşti.

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