Küresel piyasalardaki hareketlilik ve yurt içinde ekonomi gündeminin yakından izlenmesiyle birlikte döviz kurları yeni günde de yatırımcıların radarında. "Dolar bugün ne kadar?", "Euro kaç TL oldu?" ve "Güncel döviz kurları alış satış fiyatları" soruları 26 Ağustos Çarşamba sabahının en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

İşte 26 Ağustos 2026 sabahı itibarıyla İstanbul serbest piyasasında Dolar ve Euro fiyatlarında son durum...

DOLAR KAÇ TL OLDU? 26 AĞUSTOS DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI

Haftanın üçüncü işlem gününde Dolar/TL 48,10 liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor. TSİ 07.20 itibarıyla serbest piyasada Amerikan Doları 48,1085 TL'den alınırken 48,1240 TL'den satılıyor.

EURO BUGÜN NE KADAR? 26 AĞUSTOS EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI

Euro/TL ise güne 56 liranın üzerindeki seyrini koruyarak başladı. Aynı saat itibarıyla İstanbul serbest piyasasında Euro'nun alış fiyatı 56,1331 TL, satış fiyatı ise 56,1795 TL seviyesinde bulunuyor.

DÖVİZ ALIRKEN ALIŞ FİYATINA MI, SATIŞ FİYATINA MI BAKILIR?

Döviz işlemlerinde sıkça karıştırılan konulardan biri "alış" ve "satış" fiyatlarının ne anlama geldiği. Buradaki fiyatlar işlemi gerçekleştiren banka veya döviz bürosunun açısından belirtiliyor.

Türk Lirası vererek Dolar veya Euro satın almak isteyenler "satış fiyatına" bakmalı. Çünkü banka ya da döviz bürosu dövizi müşteriye bu fiyattan satıyor.

Elindeki Dolar veya Euro'yu Türk Lirasına çevirmek isteyenler ise "alış fiyatını" dikkate almalı. Bu durumda banka veya döviz bürosu müşterinin elindeki dövizi alış fiyatından satın alıyor.

Alış ve satış fiyatları arasındaki fark ise "makas" olarak adlandırılıyor. Bu fark bankadan bankaya, döviz bürosuna ve işlem saatine göre değişiklik gösterebiliyor.