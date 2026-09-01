Döviz piyasasında eylül ayının ilk işlem günü başladı. Dolar/TL 48,28 seviyelerinde hareket ederken euro/TL 56,10'un üzerinde fiyatlanıyor. Yatırımcılar yeni haftada küresel piyasalardan gelecek verileri ve döviz kurlarındaki hareketliliği takip ediyor.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

1 Eylül 2026 Salı sabahı itibarıyla dolar/TL sınırlı yükselişle işlem görüyor. Doların alış fiyatı 48,2742 TL, satış fiyatı ise 48,2838 TL seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL tarafında ise fiyatlama 56 TL'nin üzerinde devam ediyor. Euro alış fiyatı 56,0476 TL, satış fiyatı 56,0908 TL olarak kaydedildi.

DÖVİZ PİYASASINDA GÖZLER KÜRESEL GELİŞMELERDE

Eylül ayının başlamasıyla küresel piyasalarda merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler yeniden öne çıkıyor. Yüksek kamu borçları, enflasyon görünümü ve jeopolitik gelişmeler yeni ayda piyasaların takip edeceği başlıklar arasında bulunuyor.

Dolar endeksi 99,51 seviyelerinde hareket ederken euro/dolar paritesi 1,1605 civarında seyrediyor.