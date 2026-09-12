Akaryakıt fiyatlarında yeni zam devreye girdi. Benzinin litre fiyatına 3,20 TL zam yapılırken, artış 12 Eylül Cumartesi günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.
Zam sonrası benzin İstanbul’da 80 TL’yi aşarken Ankara ve İzmir’de 81 TL’nin üzerine çıktı. Güncel fiyatlar şehir ve dağıtım bölgesine göre farklılık gösteriyor.
|Bölge
|Benzin
|Motorin
|LPG
|İstanbul Avrupa Yakası
|80,26 TL
|88,97 TL
|33,79 TL
|İstanbul Anadolu Yakası
|80,12 TL
|88,76 TL
|33,19 TL
|Ankara
|81,17 TL
|90,09 TL
|33,89 TL
|İzmir
|81,45 TL
|90,36 TL
|33,79 TL
Petrol piyasalarındaki hareketlilik ve bölgesel gelişmelerin akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olduğu belirtilirken, pompa fiyatlarının petrol ve döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak yeniden güncellenebileceği ifade ediliyor.