Akaryakıt fiyatlarında zam dalgası sürerken motorin için yeni bir artış beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren 6,62 TL zam yapılması bekleniyor.
Benzine gelen son zammın ardından gözler motorin fiyatlarına çevrildi. Gazeteci Olcay Aydilek’in sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre motorinin litre fiyatında 6,62 TL’lik artış bekleniyor.
Bazı sektör kaynakları ise motorine 7,67 TL’lik zam beklliyor.
Söz konusu zammın pompaya tamamen yansıması halinde motorin fiyatlarının birçok bölgede kritik seviyelere ulaşabileceği belirtiliyor. Güncel piyasa haberlerinde de 15 Eylül Salı günü motorine zam beklentisi yer alıyor.
MOTORİN 100 TL’Yİ AŞABİLİR
Yeni zammın tamamının pompaya yansıtılması durumunda motorinin litre fiyatının bazı bölgelerde 100 TL seviyesini aşabileceği değerlendiriliyor.
Petrol piyasalarındaki sert hareketlilik ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye’de pompa fiyatları üzerindeki baskıyı artırırken sürücülerin gözü salı günü yapılması beklenen fiyat güncellemesine çevrildi.