Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) verilerine göre halka arz başvurusu yapıp sonuç bekleyen şirketler arasında İSO 500 listesinde 12, İSO İkinci 500 listesinde ise 11 şirket bulunuyor.

SPK verilerine göre başvurusu sonuçlanmayan şirketler arasında İSO 500 listesinden 12, İSO İkinci 500 listesinden ise 11 şirket bulunuyor. Bu şirketlerin üretimden satış gelirleri milyarlarca liraya ulaşırken, bazı şirketler listelerinde üst sıralarda yer alıyor.

İSO İKİNCİ 500'DE ÖNE ÇIKAN ŞİRKETLER

Halka arz başvuru süreci devam eden İSO İkinci 500 şirketleri arasında Sapro Temizlik Ürünleri öne çıkıyor. Şirket, 5 milyar TL üretimden satış geliriyle listenin 26. sırasında bulunuyor. Sapro'nun halka arz başvuru tarihi 8 Ağustos 2025.

Listenin diğer dikkat çeken şirketleri arasında Panda Alüminyum 4,47 milyar TL, Özseç Beton 4,44 milyar TL, Temaş Gıda 4,41 milyar TL ve Ekiciler Süt 3,98 milyar TL üretimden satış geliriyle yer alıyor.

Şirket Üretimden satış İSO İkinci 500 sırası Başvuru tarihi Sapro Temizlik Ürünleri 5,00 milyar TL 26 8 Ağustos 2025 Panda Alüminyum 4,47 milyar TL 70 9 Mayıs 2025 Özseç Beton 4,44 milyar TL 76 30 Nisan 2025 Temaş Gıda 4,41 milyar TL 84 30 Nisan 2026 Ekiciler Süt 3,98 milyar TL 148 4 Kasım 2024 Özlem Tarım Ürünleri 3,83 milyar TL 171 13 Mayıs 2025 Reçber Kablo 3,64 milyar TL 212 14 Mayıs 2026 Parteks Kağıt 3,38 milyar TL 251 15 Mayıs 2026 Tellioğlu Yem Gıda 2,72 milyar TL 396 30 Aralık 2025 Efor Gübre 2,64 milyar TL 409 26 Mart 2025 Elin Elektrik 2,36 milyar TL 468 23 Eylül 2024

İSO 500'DE MİLYARLARCA LİRALIK ŞİRKETLER

İSO 500 listesinde yer alan halka arz adayları arasında ise Namet Gıda dikkat çekiyor. 31,58 milyar TL üretimden satış geliri bulunan şirket, İSO 500'de 67. sırada yer alıyor. Namet Gıda'nın halka arz başvuru tarihi 25 Şubat 2025.

Namet Gıda'nın ardından CMS Jant ve Makina 16,06 milyar TL, Noksel Çelik Boru 11,57 milyar TL ve Tarım Kredi Süt Ürünleri 11,37 milyar TL üretimden satış geliriyle öne çıkıyor.

Şirket Üretimden satış İSO 500 sırası Başvuru tarihi Namet Gıda 31,58 milyar TL 67 25 Şubat 2025 CMS Jant ve Makina 16,06 milyar TL 165 15 Mayıs 2026 Noksel Çelik Boru 11,57 milyar TL 232 6 Kasım 2025 Tarım Kredi Süt Ürünleri 11,37 milyar TL 239 8 Mayıs 2026 Hastavuk Gıda 9,93 milyar TL 263 17 Ekim 2025 As Ofis Damızlık Yumurta Yem 9,28 milyar TL 292 12 Şubat 2026 Schmid Pekintaş Güneş Enerji 7,99 milyar TL 336 13 Şubat 2026 Samet Kalıp 7,89 milyar TL 340 15 Mayıs 2026 Borsan Kablo 7,16 milyar TL 374 1 Ağustos 2025 Beşler Makarna 7,01 milyar TL 384 28 Ekim 2025 Beyoğlu Çikolata 6,88 milyar TL 395 2 Mayıs 2025 Vaden Otomotiv 6,43 milyar TL 426 14 Nisan 2025

GÖZLER SPK'NIN KARARINDA

Söz konusu şirketlerin halka arz süreçlerinin ne zaman sonuçlanacağına ilişkin henüz kesin bir tarih bulunmuyor. Başvuruların SPK tarafından değerlendirilmesinin ardından şirketlerin halka arz süreçlerine ilişkin yeni gelişmelerin ortaya çıkması bekleniyor.

Özellikle 31,58 milyar TL üretimden satış geliriyle Namet Gıda'nın listede ilk sırada yer alması dikkat çekiyor. Halka arz süreci tamamlanan şirketlerin Borsa İstanbul'a yeni yatırım alternatifleri kazandırması bekleniyor.

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