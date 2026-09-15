5 yıl ve 8 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihraç edildiği ihalelerde, yatırımcılardan toplam 63,5 milyar lirayı aşan nominal teklif toplandı.

Hazine'nin borçlanma ihalelerinde hem kamusal kanattan hem de piyasa yapıcı bankalardan güçlü talep geldi:

• 5 Yıllık İhale: Piyasa yapıcılarından gelen 44,9 milyar TL'lik teklifin 27 milyar TL'lik kısmı karşılanırken, kamudan gelen 15,25 milyar TL teklifin tamamı satılmış oldu.

• 8 Yıllık İhale: Piyasa yapıcılarının 36,8 milyar TL'lik talebine karşılık 22 milyar TL satış yapıldı; kamunun 5 milyar TL'lik talebinin ise tamamı karşılandı.

İki ihaleyle ihraç edilen net 48,6 milyar TL'lik borçlanmanın yanı sıra ihale öncesi kamu ve piyasa yapıcılarına yapılan satışlarla birlikte toplam borçlanma tutarı 117,89 milyar TL seviyesinde tamamlandı.