Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların öncelikli olarak kendi aile ortamlarında büyümeleri ve desteklenmeleri ilkesiyle hareket ettiklerini vurguladı.

Bakan Göktaş, sağlanan SED ödemelerinin çocukların eğitim, sağlık, sosyal ihtiyaçlar ile öz bakım masraflarını kapsadığını belirtti.

Bakanlığın yürüttüğü bu sosyal yardım modeliyle çocukların kurum bakımı yerine aile sıcaklığında büyümesi teşvik ediliyor.

Yapılan ödemelerle çocukların okul ve günlük yaşam ihtiyaçları karşılanarak kesintisiz eğitim almaları hedefleniyor.

Sosyal yardım desteği sayesinde ailelerin üzerindeki maddi baskı azaltılıyor.

SORGULAMA E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Eylül ayı SED yardımlarından yararlanan hak sahipleri, ödeme durumlarını ve bakiye detaylarını e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca takip edebilecek.

T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapan vatandaşlar, "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Sorgulama" ekranından hesaplarına aktarılan tutarları kontrol edebilecekler.