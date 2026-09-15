Haziran ayında ilk taksit ödemelerini tamamlayan perakende devi, genel kurul kararı doğrultusunda ikinci taksit temettü dağıtımını 16 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleştiriyor.

HİSSE BAŞINA NET 2,125 TL ÖDEME

Şirketin yarın başlayacak kâr payı dağıtımına ilişkin teknik detaylar şu şekilde tescillendi:

• Dağıtım Oranı: Brüt %250, Net %212,50

• Hisse Başına Ödeme: Brüt 2,50 TL, Net 2,125 TL

• Hak Kullanım Tarihi: 16 Eylül 2026

• Hesaplara Geçiş (Nakit Kullanım) Tarihi: 18 Eylül 2026 Cuma

Temettü ödemesinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için 15 Eylül 2026 (bugün) seans kapanışı itibarıyla BIMAS hisse senedine sahip olunması yeterli sayılıyor.

Dağıtılacak temettünün net verim oranı ise 15 Eylül seans kapanış fiyatı üzerinden netleşmiş olacak.

NAKİT BAKİYELER CUMA GÜNÜ KULLANILABİLECEK

Borsa İstanbul takas kuralları gereği (T+2), 16 Eylül Çarşamba günü dağıtımına başlanan kâr payı tutarları, iki işlem günü sonrasında yani 18 Eylül 2026 Cuma günü yatırımcıların hesaplarında kullanılabilir nakit bakiye olarak yer alacak.

BİM, 2026 yılı kâr payı dağıtımının ilk taksitini 17 Haziran 2026 tarihinde hisse başına brüt 2,00 TL (net 1,70 TL) olarak yatırımcılarının hesaplarına yatırmıştı.

Böylece şirket, bu yılki toplam temettü ödemesini hisse başına brüt 4,50 TL (net 3,825 TL) seviyesine taşımış oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.