Şirketin 15 Eylül 2026 tarihinde KAP’a yaptığı bildirime göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19 Mart 2025 tarihli İlke Kararı kapsamında başlatılan Pay Geri Alım Programı, 20 Mayıs 2026 tarihinde alınan yönetim kurulu kararıyla sonlandırılmıştı.

Program kapsamında toplam 1 milyon 675 bin adet HRKET payı geri alınmıştı.

134 MİLYON TL'LİK SATIŞ

Şirket, geri alınan payların tamamının 15 Eylül 2026 tarihinde 80 TL fiyattan Borsa İstanbul’da satıldığını bildirdi.

Söz konusu satıştan elde edilen toplam tutar 134 milyon TL oldu.

İşlemle birlikte şirketin geri alınan paylarının sermayedeki oranı yüzde 0'a inerken, HRKET bu işlemler sonucunda toplam 19 milyon 841 bin 272 TL kazanç elde etti.

HRKET'TE GERİ ALINAN PAY KALMADI

Böylece şirketin daha önce gerçekleştirdiği pay geri alım programı kapsamında portföyünde bulunan 1 milyon 675 bin adet payın tamamı elden çıkarılmış oldu.

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