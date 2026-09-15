Borsa İstanbul A.Ş.’nin 15 Eylül 2026 tarihinde KAP’a yaptığı bildirime göre, Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda uygulanan VBTS kapsamında AHSGY ve KZGYO payları açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

TEDBİR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Söz konusu tedbirler 16 Eylül 2026 tarihli işlemlerden seans başında başlayacak ve 15 Ekim 2026 tarihli işlemlerin seans sonuna kadar geçerli olacak.

Tedbir süresince AHSGY ve KZGYO paylarında yatırımcılar açığa satış ve kredili işlem gerçekleştiremeyecek.

VBTS TEDBİRLERİ HAKKINDA

Borsa İstanbul açıklamasında, VBTS kapsamında getirilen tedbirlerin payların işlem gördüğü pazar veya platformun işlem kurallarından bağımsız olarak değerlendirildiği belirtildi. Tedbirler, diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulanan işlem esaslarından bağımsız şekilde kendi süresinin sonuna kadar devam edecek.

SPK'nın 5 Aralık 2024 tarihli kararı kapsamında ise yalnızca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış yapılabiliyor.

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