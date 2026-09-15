AG Girişim Holding’in KAP’a yaptığı açıklamaya göre, 15 Eylül 2026 tarihinde 500 bin adet MERKO payı 1,15 TL fiyattan satın alındı.

PAY ORANI YÜZDE 17,41 OLDU

Gerçekleştirilen işlem sonrasında AG Girişim Holding’in MERKO sermayesindeki pay miktarı 147 milyon 984 bin 378,09 adede, pay oranı ise yüzde 17,41’e yükseldi.

Böylece şirketin imtiyazlı pay sahibi tarafından MERKO’da gerçekleştirdiği pay alımına ilişkin işlem kamuoyuna duyurulmuş oldu.

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