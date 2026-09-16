1972 yılından bu yana ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hayata geçirdiği 10'dan fazla sıkılaştırma döngüsü incelendiğinde, altının ilk faiz artışını takip eden 12 ay içinde ortalama yüzde 6,1 değer kazandığı görülüyor.

Bu 10 farklı dönemin 7’sinde altın yılı yükselişle tamamlarken, pozitif kapanan yıllardaki ortalama kazanç ise yüzde 8,1’e ulaşıyor.

İLK BASKI KISA SÜRELİ: ŞOK ATLATILINCA ALTIN TOPARLANIYOR

Tarihsel veriler, altının faiz artışına ilk tepki olarak kısa süreli bir baskı yaşadığını, ardından güçlü bir toparlanma sürecine girdiğini gösteriyor:

• 1. Ay: Sıkılaşmanın ilk haftalarında geleneksel teorinin etkisiyle altın ortalama yüzde 0,7 değer kaybediyor. 10 vakadan sadece 4'ünde pozitif getiri elde ediliyor.

• 3. Ay: Şok etkisinin atlatılmasıyla ortalama getiri yüzde 5'e tırmanıyor. Metal, 10 döngünün 7'sinde yönünü yukarı çeviriyor.

• 6. Ay: Ortalama kazanç yüzde 6,6 seviyesine ulaşırken, altın bu süreçlerin yüzde 60'ını artışla tamamlıyor.

• 12. Ay: Yıllık bazda kazanç ortalaması yüzde 6,1 olurken, medyan getiri yüzde 8,1 olarak gerçekleşiyor.

TARİHSEL FAİZ DÖNGÜLERİNDE ALTIN PERFORMANSI

Fed'in sıkılaştırma adımlarına altının verdiği 12 aylık tarihsel yanıtlar, piyasa koşullarına göre 73 puana varan geniş bir bantta değişiklik gösterdi:

Döngü Başlangıcı 1. Ay 3. Ay 6. Ay 12. Ay Döngü Başlangıcı 1. Ay 3. Ay 6. Ay 12. Ay Şubat 1972 %-1,9 %+2,3 %+42,0 %+35,8 Ocak 1977 %-1,5 %+11,1 %+3,6 %+27,2 Temmuz 1980 %-5,1 %+1,5 %-11,3 %-37,6 Mart 1983 %+0,5 %-4,1 %-8,6 %-11,3 Ocak 1987 %+0,4 %+4,0 %+11,3 %+20,1 Şubat 1994 %-0,8 %-1,4 %-0,4 %-0,7 Haziran 1999 %-3,2 %+16,7 %+9,1 %+9,1 Haziran 2004 %-1,0 %+5,8 %+10,7 %+8,0 Aralık 2015 %+3,4 %+19,6 %+23,5 %+8,3 Mart 2022 %+1,8 %-5,3 %-13,7 %+2,4 Ortalama %-0,7 %+5,0 %+6,6 %+6,1 Medyan %-0,9 %+3,2 %+6,4 %+8,1 Kazanma Oranı %40 %70 %60 %70

ANAHTAR GÖSTERGE: NOMİNAL DEĞİL, REEL FAİZ ORANLARI

Faiz artışlarının altın üzerindeki asıl belirleyicisi, nominal faizden ziyade enflasyondan arındırılmış reel faiz oranlarıdır.

Paul Volcker’ın faizleri yüzde 19’un üzerine çıkardığı Temmuz 1980 döneminde reel getirilerin hızla yükselmesi, altının 12 ayda yüzde 37,6 düşerek en ağır darbeyi almasına yol açtı.

Buna karşın enflasyonun inatçı kaldığı veya merkez bankasının faiz artışlarında enflasyonun gerisinde kaldığı dönemlerde altın, satın alma gücünü koruma aracı olarak öne çıkmaya devam etti.

PİYASA KARAR ÖNCESİ NE DURUMDA?

Ağustos ayında ABD tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 3,4 olarak gerçekleştiği ortamda, mevcut politika faizinin (yüzde 3,50 - yüzde 3,75) 25 baz puan artırılarak yüzde 4 seviyesine çekilmesi bekleniyor.

Bu durum, politika faizini enflasyon seviyesine yakın bir noktaya getireceğinden, 1980'deki gibi yıkıcı bir reel faiz baskısı öngörülmüyor.

Karar öncesinde dünkü seanslarda 4.300 dolar olan destek seviyesinin altına kadar sarkan ons altın, karara saatler kala toparlanarak yeniden 4.326 dolar seviyelerinde dengelendi.

Piyasalarda tek faiz artışının ardından gelebilecek bir duraklama senaryosu altın için pozitif algılanırken, sıkılaşmanın yıl sonuna kadar kararlılıkla sürmesi ihtimali reel getiriler üzerinden fiyatlamaları şekillendirecek.

Kaynak: TradingView

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.