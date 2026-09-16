Yatırımcıların faiz artırımı ihtimallerini fiyatlamaya başlamasıyla birlikte ons altın yeni güne 4.327 dolar seviyesinden girerken, iç piyasada gram altın 6.769 TL bandında işlem görüyor.

İç ve dış piyasadaki gelişmeleri yakından takip eden altın yatırımcıları ve takı alışverişi yapacak vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren güncel rakamları incelemeye devam ediyor.

16 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 07:00 itibarıyla güncel altın satış fiyatları şöyle sıralandı:

• Gram Altın: 6.769,91 TL

• Çeyrek Altın: 11.072,00 TL

• Yarım Altın: 22.136,00 TL

• Tam Altın: 43.740,29 TL

• Cumhuriyet Altını: 44.130,00 TL

• Gremse Altın: 109.686,17 TL

• Ons Altın: 4.327,90 dolar

Piyasa uzmanları, Fed'den gelecek açıklamanın ardından altın fiyatlarında yönün netleşeceğini ve volatiliteden kaçınmak için kararların açıklanacağı seansın beklenmesi gerektiğini ifade ediyor.