Türk Hava Yolları'nın (BIST:THYAO) filosunu büyütmeye yönelik dev uçak alımında yeni bir gelişme yaşandı. Boeing ile THY arasındaki 737 MAX görüşmelerinin yeniden nihai aşamaya geldiği bildirildi.

Reuters'a konuşan konuya yakın dört kaynaktan üçü, anlaşmanın gelecek hafta imzalanabileceğini söyledi. Ancak taraflardan henüz anlaşmanın tamamlandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

150 UÇAKLIK ANLAŞMA NEDEN GECİKTİ?

Söz konusu alım, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin ardından açıklanan toplam 225 uçaklık Boeing paketinin bir parçasıydı. THY, 150 adet 737 MAX için görüşmelerin tamamlandığını ancak anlaşmanın motor üreticisi CFM ile yapılacak görüşmelere bağlı olduğunu daha önce açıklamıştı.

Sürecin önündeki temel engel ise 737 MAX uçaklarında kullanılan motorların bakım şartları ve maliyetleri konusunda CFM ile yaşanan anlaşmazlık oldu. CFM, GE Aerospace ile Fransız Safran'ın ortak girişimi olarak faaliyet gösteriyor.

THY AİRBUS SEÇENEĞİNİ DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Anlaşmazlığın sürdüğü dönemde THY, CFM ile uygun şartlarda uzlaşma sağlanamaması halinde Boeing siparişini Airbus'a kaydırabileceğinin sinyalini vermişti.

Görüşmelerin merkezinde THY'nin 737 MAX motorlarının bakımında daha güçlü bir rol üstlenmesine imkan sağlayacak bir bakım tesisi planı da bulunuyordu. Reuters, tarafların bu konuda anlaşmaya varıp varmadığının henüz netleşmediğini aktardı.

ANLAŞMA GELECEK HAFTA İMZALANABİLİR

Son gelişmelerin ardından yaklaşık bir yıldır bekleyen 737 MAX anlaşmasının yeniden imza aşamasına geldiği belirtiliyor. Kaynaklara göre anlaşma önümüzdeki hafta sonuçlandırılabilir.

Planlanan 150 uçaklık paket, 100 kesin sipariş ile 50 opsiyondan oluşuyor ve 737-8 ile 737-10 modellerini kapsıyor.