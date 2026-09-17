Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in de aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, üç kişi daha gözaltına alındı.

YARIZ TUTUKLANDI, 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Başsavcılığın açıklamasına göre Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı.

İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Tera Portföy yöneticisi İbrahim Bekçi ile Destek Holding ve Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova ise gözaltına alındı.

TEZMEN VE TURHAN'IN DA ARALARINDA OLDUĞU 48 KİŞİYE YASAK

Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya dahil toplam 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.

Başsavcılık, tedbirlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1'inci maddesi kapsamında yaptığı incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda da uygulandığını bildirdi.

HANGİ İŞLEMLER İNCELENİYOR?

Soruşturma kapsamında;

Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 dönemindeki işlemler nedeniyle 27 kişi,

Katılımevim pay piyasasında 4 Mart 2026-12 Haziran 2026 dönemindeki işlemler nedeniyle 12 kişi,

Gündoğdu Gıda pay piyasasında 11 Şubat 2026-8 Haziran 2026 dönemindeki işlemler nedeniyle 8 kişi ve işlemleri savcılığın takdirine bırakılan 4 kişi,

Destek Finans Faktoring pay piyasasında 15 Ekim 2025-2 Aralık 2025 dönemindeki işlemler nedeniyle 1 kişi ve işlemleri savcılığın takdirine bırakılan 6 kişi

hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.

SPK'DAN 38 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

SPK'nın 16 Eylül tarihli bülteninde, Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring paylarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle toplam 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği açıklanmıştı. Kurul ayrıca bazı kişiler hakkında iki yıl süreyle Borsa İstanbul'da işlem yasağı uygulanmasına karar vermişti.

SPK'nın 17 Eylül tarihli açıklamasında ise sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin takip edildiği ve bu kapsamda bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

48 KİŞİLİK LİSTE

Yurt dışına çıkış yasağı uygulanan isimler arasında Emre Tezmen, Muhammed Yarız, İbrahim Bekçi, Serdar Turhan, Enver Çevik, Kemal Akkaya ve Altunç Kumova gibi sermaye piyasalarında faaliyet gösteren isimler bulunuyor.

Soruşturmanın, Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring paylarında belirli dönemlerde gerçekleştirilen işlemler ile SPK'nın bu işlemlere ilişkin incelemeleri ve suç duyuruları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: Ekonomim