Şirket, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili hakkında tutuklama kararı verildiğini duyururken ticari faaliyetlerin aksamadan devam ettiğini vurguladı.

25 Eylül 2026 tarihli KAP bildirimine göre Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Ataseven hakkında yürütülen adli soruşturma çerçevesinde, ilgili Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklama tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu kararın devam eden hukuki sürecin bir parçası olduğu ve nihai bir mahkûmiyet anlamı taşımadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu karar, devam eden soruşturma kapsamında verilmiş bir koruma tedbiri olup, kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü niteliğinde değildir. Karara karşı ilgili mevzuat kapsamında gerekli hukuki başvuru yollarına müracaat edilecektir."

"ÜRETİM VE PROJELER ETKİLENMEYECEK"

Özata Denizcilik, şirket bünyesindeki organizasyonel yapının ve operasyonel süreçlerin sağlamlığının altını çizdi. Yaşanan adli gelişmenin mevcut iş akışlarına engel teşkil etmediği ifade edildi:

• Faaliyetler Kesintisiz Devam Ediyor: Şirket; mevcut yönetim ve organizasyon yapısı çerçevesinde üretim, tersane ve ticari operasyonlarını aralıksız sürdürmektedir.

• Taahhütler Güvence Altında: Devam eden projeler, müşteri siparişleri ve tedarik zinciri süreçlerinde herhangi bir aksama veya engel bulunmamaktadır.

Şirket yetkilileri, sermaye piyasası mevzuatı gereğince süreçle ilgili yeni bir gelişme olması halinde yatırımcıların ve kamuoyunun şeffaflıkla bilgilendirileceğini beyan etti.

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