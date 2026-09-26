Piyasadaki dalgalanmaların sınırlı bir alanda kaldığını ve makroekonomik temellerin sağlam olduğunu vurgulayan Yılmaz, ilgili tüm kurumların tam bir koordinasyon içinde gerekli adımları attığını belirtti.

"MAKROEKONOMİK TEMELLERİMİZ SAĞLAM"

Türkiye ekonomisinin ve finans piyasalarının genel yapısının oldukça sağlıklı olduğunun altını çizen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Makroekonomik temellerimiz sağlam, ekonomimizde bir problem yok. Finans piyasalarımız çok daha iyi bir noktada. Ama sermaye piyasalarımızda belli bir alanda, kısıtlı bir alanda ortaya çıkmış bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu aşma yönünde de idari ve adli gerekli tedbirler alınıyor, alınmaya da devam edilecek."

"TÜM KURUMLAR KOORDİNASYON İÇİNDE"

Borsa ve fon piyasasında yürütülen soruşturmalar ile alınan idari tedbirlere değinen Yılmaz, sorunun geçici nitelikte olduğunu ve yapısal bir risk taşımadığını vurguladı:

"Yapısal bir sorunla karşı karşıya değiliz. Sermaye piyasalarımızın da yapısı oldukça sağlıklı, ancak geçici bir sorunumuz var. İlgili tüm kurumlarımız koordinasyon içinde üzerlerine düşeni gerçekleştiriyorlar. Bu geçici sorunu atlattığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek; bundan hiç şüpheniz olmasın."