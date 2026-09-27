Altın fiyatları 27 Eylül 2026 Pazar günü yatırımcıların ve altın birikimi yapan vatandaşların gündeminde. Ons altın 4.286 dolar seviyelerinde bulunurken gram altın 6.740 TL'nin üzerinde seyrediyor. "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" ve "Cumhuriyet altını ne kadar?" sorularına yanıt aranırken, güncel altın alış ve satış fiyatları yakından takip ediliyor.

27 EYLÜL 2026 ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Ons altın: Alış 4.283,56 dolar, satış 4.286,05 dolar

Gram altın: Alış 6.739,97 TL, satış 6.740,80 TL

Cumhuriyet altını: Alış 43.135,78 TL, satış 43.950,01 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL, satış 43.719,00 TL

Ziynet altını: Alış 43.135,78 TL, satış 43.950,01 TL

Çeyrek altın: Alış 10.783,95 TL, satış 11.021,21 TL

Yarım altın: Alış 21.500,49 TL, satış 22.042,41 TL

Ata altın: Alış 44.322,12 TL, satış 45.439,10 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL, satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL, satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL, satış 108.877,00 TL

ALTIN FİYATLARINI NELER ETKİLİYOR?

Altın fiyatlarının yönünde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, ABD tahvil faizleri, doların küresel seyri ve jeopolitik gelişmeler takip ediliyor. Merkez bankalarının altın talebi ve yatırımcıların güvenli liman arayışı da değerli metal fiyatlamalarında etkili olabiliyor.