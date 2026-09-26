Yatırımcıların ve birikimlerini altın yönünde değerlendirmek isteyen vatandaşların gözü kulağı iç ve dış piyasalardaki son gelişmelere çevrildi.

26 Eylül 2026 Cumartesi gününün ilk saatleri itibarıyla piyasalarda öne çıkan güncel altın satış rakamları netleşti.

SERBEST PİYASA GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Güne başlarken serbest piyasada işlem gören gram, çeyrek, yarım ve ons altın satış fiyatları şu şekilde listelendi:

• Gram Altın: 6.740,80 TL

• Çeyrek Altın: 11.058,00 TL

• Yarım Altın: 22.109,00 TL

• Tam Altın: 43.734,95 TL

• Cumhuriyet Altını: 44.089,00 TL

• Gremse Altın: 109.672,78 TL

• Ons Altın (USD): 4.284,88 dolar

PİYASALARDA GENEL GÖRÜNÜM

Hafta sonuna girerken ons altının 4.284,88 dolar seviyesinde dengelendiği görüldü.

Yurt içi piyasada gram altın 6.740,80 TL seviyesinden alıcı buluyor. Düğün sezonu ve birikim amaçlı talebin odak noktası olan çeyrek altın 11.058 TL'den, yarım altın ise 22.109 TL seviyesinden işlem görüyor.

Yüksek tutarlı yatırımların tercihi olan Cumhuriyet altını ve Gremse altında da sınırlı dalgalanmalar takip ediliyor.

Piyasa uzmanları, küresel enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz kararlarının önümüzdeki dönemde ons ve gram altın üzerindeki belirleyici rolünü sürdüreceğini vurguluyor.

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