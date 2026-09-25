Bir önceki işlem gününü 6 milyon 694 bin liradan kapatan standart altının kilogram fiyatı, yeni işlem gününde en düşük 6 milyon 696 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 755 bin lira seviyelerini gördü.

Günün sonundaki kapanış seansında ise altın, net 54 bin liralık primle 6 milyon 748 bin liradan günü noktaladı.

İŞLEM HACMİ 2 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP verilerine göre piyasadaki işlem hacmi ve miktarına ilişkin öne çıkan veriler şu şekilde gerçekleşti:

• Altında Toplam İşlem Miktarı: 305,45 kilogram

• Altında Toplam İşlem Hacmi: 2.050.717.210,49 TL

• Tüm Metallerde Toplam İşlem Hacmi: 2.304.616.479,94 TL

ALTIN BORSASINDA EN ÇOK İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın piyasasında günün en yüksek işlem hacmine ulaşarak liderliği üstlenen kurumlar sırasıyla şu şekilde kaydedildi:

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• Altınbaş Kıymetli Madenler

• Vakıf Katılım Bankası

• Çakmakçı Kıymetli Madenler

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