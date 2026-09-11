Eylül kararını doğru tahmin eden banka, TCMB'nin ekim ayında faiz indirim döngüsüne başlayacağını öngördü.

BofA yayımladığı raporda, TCMB'nin karar metninde yaptığı kritik değişikliklere dikkat çekerek, Kurul'un dezenflasyon sürecine olan güveninin pekiştiğini vurguladı.

Eylül ayı enflasyon rakamlarında büyük bir yukarı yönlü sürpriz yaşanmaması ve petrol fiyatlarında ekstra bir sıçrama olmaması halinde banka, TCMB'nin ekim ayında 100 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor.

Olası bir indirimle birlikte politika faizinin yüzde 36 seviyesine çekileceği belirtilirken, bu hamlenin TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu sunumundaki "veriye dayalı gevşeme" mesajlarıyla tam uyum gösterdiği ifade edildi.

EYLÜL ENFLASYONU İÇİN YÜZDE 2,1 TAHMİNİ VE BAZ ETKİSİ

BofA ekonomistleri, eylül ayı aylık enflasyonunun yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Geçen yılın aynı döneminde görülen yüzde 3,4'lük yüksek aylık artışın elverişli bir baz etkisi yaratacağı, bu sayede yıllık enflasyonun yaklaşık 1,4 puan düşerek yüzde 30,1 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Ancak raporda; kasım ve aralık aylarında baz etkisinin zayıflayacağına ve piyasa odağının 2027 başında yapılacak asgari ücret ile genel ücret ayarlamalarına kayacağına işaret edildi.

Jeopolitik riskler ve yüksek seyreden petrol fiyatlarının, agresif bir faiz indirim döngüsünü zorlaştırdığı kaydedildi.

EKİM İNDİRİMİNDEN SONRA NİSAN 2027'YE KADAR "MOLA" MASADA

BofA'nın raporundaki en dikkat çekici öngörülerden biri ise ekim ayından sonra izlenecek patika oldu.

Banka, TCMB’nin ekim ayında yapacağı olası 100 baz puanlık indirimin ardından politika faizini Nisan 2027’ye kadar yüzde 36'da sabit tutabileceğini öngördü.

Açıklamada, 2027’nin ilk çeyreğinde enflasyonist baskıların hafiflemesi ve enerjideki elverişli baz etkilerinin yeniden belirginleşmesiyle birlikte TCMB'nin ancak Nisan 2027 itibarıyla faiz indirimlerine devam edebileceği ifade edildi.

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