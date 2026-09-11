Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör ve finans dünyasından 67 uzmanın katılımıyla gerçekleştirdiği Eylül 2026 piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı.

Katılımcıların 2026 yılı sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 29,43 seviyesinden yüzde 29,61’e yükseldi. Enflasyon tahminlerindeki artış eğilimi orta vadeli öngörülere de yansıdı:

• 12 Ay Sonrası TÜFE: Yüzde 23,69’dan yüzde 23,70’e

• 24 Ay Sonrası TÜFE: Yüzde 18,03’ten yüzde 18,32’ye tırmandı.

12 ay sonrası enflasyon olasılıkları incelendiğinde, katılımcıların yüzde 55,74’lük ezici bir çoğunluğunun beklentisinin yüzde 23,00 - 25,99 aralığında yoğunlaştığı görüldü.

POLİTİKA FAİZİNDE BEKLENTİ YÜZDE 37'YE GERİLEDİ

Merkez Bankası'nın faiz patikasına ilişkin tahminlerde belirgin bir gevşeme dikkat çekti. Katılımcıların BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 40,00 seviyesinden yüzde 37,00’ye geriledi.

Buna paralel olarak, yaklaşan Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin TCMB politika faizi beklentisi de yüzde 37,00 olarak kayıtlara geçti.

DOLAR/TL’DE KISA VADEDE DÜŞÜŞ, 12 AYDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Döviz kuru tarafında ise karmaşık bir tablo öne çıktı. Katılımcıların 2026 yıl sonu Dolar/TL beklentisi önceki anketteki 51,66 TL seviyesinden 51,57 TL’ye hafif bir gerileme gösterdi.

Buna karşın, 12 ay sonrası Dolar/TL tahmini ise 57,43 TL’den 58,60 TL’ye yükseldi.

BÜYÜME TAHMİNLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

Sıkı para politikasının ekonomik aktivite üzerindeki yavaşlatıcı etkisi anketin büyüme rakamlarına da yansıdı. Türkiye ekonomisine ilişkin:

• 2026 Yılı Büyüme Beklentisi: Yüzde 3,1’den yüzde 3,0’a,

• 2027 Yılı Büyüme Beklentisi: Yüzde 4,0’dan yüzde 3,9’a indirildi.